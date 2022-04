Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Natália

Natália foi eliminada do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, 12, com 83,43% dos votos. Tadeu Schmidt anunciou a saída da mineira com o tradicional discurso de eliminação do BBB 22, que emocionou a sister. Ela disputou a preferência do público com Gustavo e Paulo André.

Discurso de eliminação BBB 22 para Natália

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Natália do BBB 22:

Quando eu terminar seremos sete. E olha que chique, vou começar com uma expressão em francês. Perdoem a minha pronúncia por que eu não domino o idioma. A tradução poderia ser “o espírito da escada”. É aquela sensação de quem deixa uma discussão e quando já está longe, pensa “caramba, eu deveria ter falado isso ou aquilo”. Acho que tem gente aqui que não sofre desse problema. O Gustavo deixa alguma discussão sem lançar uma resposta e ficar satisfeito com ela? Aspas do Gustavo: “vai lá plantinha”, “tu só pensa em você”, “fica quieto”, “você não sabe o que ela falou de mim”. A Nat também não deixa um debate sem troco. Aspas da Nat: “sai de perto de mim, cara”, “deixa de ser trouxa, menina, cresce”, “você é meu pai agora, tenho que te dar a benção?”. Fora eventuais gritos e algumas palavras que a gente não pode reproduzir agora pois estamos ao vivo para todo o Brasil. O P.A. reage também, mas tem uma característica diferente. Às vezes busca a zoação, o deboche. E aí não é só o que ele diz, mas o jeito, o gesto. Essas reações provocam novas reações, claro. O P.A criou um atrito aqui e outro ali. O Gustavo, de todos os paredões possíveis, só não foi mandado pra um. A Nat foi logo pros dois primeiros paredões do programa. Conseguiu imunidade no terceiro, mas no quarto paredão lá estava ela lá de novo. Ela imaginava que poderia ser assim. Ela sabe que é a intensidade em pessoa. Pensa nos momentos mais intensos do BBB 22, a Natália está lá, agindo ou sofrendo ou ações. Das discussões pós-festa ao dia do balde. Dizer quem errou e o que errou é uma avaliação muito subjetiva. Mas tem um ponto que eu posso falar com certeza. Nat, nos últimos dias, você errou. Você cometeu um erro que eu não admito. Você errou quando disse que estava sem força. Se tem uma coisa que Natália Deodato jamais vai deixar de ter é força. Podem falar de outra coisa, mas de força não. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre teve uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB? Lembra quando você ouviu coisas do tipo ‘ninguém nunca vai te amar, porque você é toda manchada?’ Isso foi cruel, e você passou por cima. Você adora fazer as pessoas morderem a língua. E olha o que você fez agora, já imaginou quantas pessoas, que por algum motivo tem vergonha do corpo, e ligam a televisão e lá está essa mulher empoderada, tratando com absoluta naturalidade as suas manchinhas, como você mesmo fala. Vitilinda, para usar mais uma expressão sua. E você nunca usou isso para ser vítima ou para se proteger. Mulher forte. Aliás, mulher, é uma menina. Tanta força que a gente esquece que ela só tem 22 anos e conseguiu mostrar como é lindo ser um céu cheio de nuvenzinhas. Quem sai hoje é você, Natália.

Trajetória de Natália no Big Brother Brasil

Natália entrou na casa pelo grupo Pipoca, dos anônimos. Logo de início, ela se aliou a Jessilane e também a Linn da Quebrada, que chegou no jogo três dias atrasada.

Logo de início, BadNaty, como passou a ser chamada pelo público nas redes sociais, não agradou os colegas de confinamento. Passou por três paredões no começo do jogo, mas escapou de todos. Na época, a mineira estava em alta entre a audiência.

Tamanha irritação de Maria com Natália fez com que a cantora fosse desclassificada do BBB 22 ao atingir a rival com um balde d’água na cabeça durante uma dinâmica do jogo da discórdia. Depois, a casa parou de atacar a sister em massa e ela passou quase dois meses sem ir para a berlinda.

Ao longo das semanas, Natália passou a se relacionar com Eliezer, mas o envolvimento dos dois não agradou o público. As brigas com suas próprias aliadas também não pegaram bem aqui fora.

Com a eliminação da designer de unhas, é o fim das ‘comadres’. Linn da Quebrada foi eliminada no último domingo, com mais de 77% dos votos. Agora, resta apenas Jessilane na disputa pelo prêmio. Do quarto Lollipop, ficou apenas Eliezer. Só o grupo dos meninos do quarto grunge continua intacto.

Quem continua no BBB 22?

Pipoca – Eliezer, Jessilane e Gustavo.

Camarote – Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva.

Ranking das maiores rejeições da temporada

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Linn da Quebrada 77,16%

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

