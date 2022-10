A Fazenda 2022: qual o poder do lampião? Chama está escolhida

Mais uma prova do lampião foi realizada e desta vez a disputa foi vencida por Pelé Milflows. Agora, a curiosidade do público é sobre qual o poder do lampião desta semana, para descobrir o que o rapper poderá fazer durante a próxima formação de roça da temporada, na terça-feira (11).

Qual o poder do lampião desta semana em A Fazenda?

O poder da chama vermelha desta semana será: o peão com a chama em mãos poderá escolher uma pessoa da baia. Esse participante escolhido poderá ser votado entre os peões da sede para a vaga de segundo roceiro da semana.

Este poder vai alterar uma das principais dinâmicas da formação de roça. Geralmente, quem está na baia não pode ser votado pelos participantes e a única possibilidade de cair na berlinda é sendo puxado pelo mais votado da casa.

Neste semana, os moradores da baia então correrão risco em dobro. Além de um deles ser puxado para o banquinho de terceiro roceiro, um também poderá ser alvo dos votos da casa por causa de qual o poder do lampião na chama vermelha.

Qual o poder do lampião sobre a chama vermelha é sempre decisão do público. A produção do reality show rural da Record TV sempre disponibiliza duas opções em uma enquete em seu site oficial e os fãs do programa votam. A votação é sempre encerrada antes do início da prova de fogo.

Este poder que foi o campeão da votação desta semana era a opção B. O público descartou a opção A que seria uma desvantagem para quem o tivesse. Nesta alternativa que não venceu, o peão ou peoa que estivesse com a chama vermelha em mãos teria todos os seus votos duplicados.

E a chama amarela?

A chama amarela é escolhida exclusivamente pela produção de A Fazenda 2022 e por isso o público só descobre seu poder no programa ao vivo de terça-feira, durante a votação.

O vencedor da prova de fogo não pode ficar com as duas. Assim, Pelé Milflows lerá os poderes de cada uma antes do início da formação da próxima roça e escolherá com qual vai ficar. A outra ele cederá a um colega de confinamento.

Veja como foi o retorno do campeão para a sede:

Pele venceu a prova e ganhou o lampião, É TIMEEEEEEEE B 😍🫶🏻🗣 pic.twitter.com/yYdx8f30xR — Central Winx 🧚🏻‍♀️ (@CentralWinx) October 9, 2022

Quem está na baia de A Fazenda 2022?

Quem corre grande risco essa semana por causa de qual o poder do lampião da chama vermelha são as peoas: Barbara Borges, Ruivinha de Marte, Deolane Bezerra e Mulher Moranguinho.

As quatro foram parar na pior acomodação do programa porque foram as primeiras a desistir durante a disputa pelo lampião. Também estiveram na disputa Shayan Haghbin, Vini Büttel e Tati Zaqui. O quarteto escapou da baia pois duraram mais tempo na prova.

A disputa era difícil e exigia bastante esforço físico. Era necessário se sustentar por duas argolas em uma plataforma inclinada. A prova foi gravada no domingo (9) e será exibida no programa desta segunda-feira (10) na Record.

