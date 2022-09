Às véspera da eleição, Deolane não pode falar de Lula em A Fazenda 2022

Quem conheceu Deolane Bezerra antes de A Fazenda 2022 já deve saber o posicionamento político da famosa. A advogada nunca escondeu que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas no confinamento da Record TV ela não poder citar o nome do candidato a presidência de jeito nenhum.

+Eleições 2022: qual a multa por não votar neste ano, segundo o TSE

Por que Deolane não pode falar de Lula em A Fazenda 2022?

Deolane Bezerra não poder citar Lula em A Fazenda 2022 porque é proibido falar sobre política no programa. Essa é uma das principais regras da atração da Record TV e é passível de punição, caso descumprida. Não é permitido citar candidatos, partidos ou qualquer assunto relacionado.

Durante a coletiva de imprensa oficial de A Fazenda 2022 que revelou o nome de Deolane Bezerra como uma das peoas da edição – durante o programa Hoje em Dia em 6 de setembro – o diretor geral do reality show, Rodrigo Carelli, explicou um pouco mais sobre o assunto e disse que esta não é uma regra nova no programa por se tratar de um ano de eleição.

“São os mesmos cuidados de sempre, eles nunca puderam falar de política. Essa sempre foi uma das regras”, esclareceu o diretor, que completou: “eles estão todos muito conscientes disso e a gente nunca teve problema com isso. Já passamos por anos eleitorais e nunca teve problema. Eles já estão orientados”.

Em caso de Deolane quebrar a regra e citar Lula ou qualquer relacionado ao assunto em A Fazenda 2022, qual seria a punição? Carelli foi questionado sobre o questão durante a coletiva e explicou que o tipo de punição dado a um peão em particular, ou em todos os competidores, varia de acordo com uma série de fatores: “depende. É aquela lista de punições, depende da quantidade de vezes que a pessoa foi punida”.

Antes de entrar no programa, Deolane tentou despistar os fãs sobre sua participante no reality show e brincou em uma declaração no Twitter que não poderia participar de A Fazenda 2022, pois precisava estar fora do confinamento para votar em Lula nas eleições de 2022. “Eu tenho que votar meu povo! Mamãe precisa estar aqui pra votar 13”, comentou a peoa na época.

Por enquanto, Deolane não citou o candidato e nem fez nenhuma brincadeira envolvendo o assunto, como o famoso “L” com as mãos, que referência o nome do ex-presidente.

Veja como foi o anúncio Deolane e as explicações do diretor sobre a regra:

Eu tenho que votar meu povo!

Mamãe precisa estar aqui pra votar 1️⃣3️⃣ — Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) August 3, 2022

Acompanhe A Fazenda e também as eleições 2022 no Jornal DCI.