Quem são os jogadores que apoiam o Lula nas eleições 2022?

O primeiro turno das eleições 2022 está cada vez mais perto. O ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam as pesquisas de intenções de votos. Enquanto isso, celebridades da internet, artistas e até atletas se posicionaram em apoio aos candidatos. No futebol, quem são os jogadores que apoiam o Lula?

6 jogadores que apoiam o Lula em 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, concorre à Presidência da República nas eleições de 2022. Entre as pesquisas divulgadas nas últimas semanas, o candidato de 76 anos aparece na frente de Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição.

Na pesquisa Datafolha divulgada em 15 de setembro, Lula está na frente com 48% das intenções de voto. Já Bolsonaro soma 36% dos votos válidos. Por isso, é possível que haja o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 30 de outubro, respectivamente primeiro e último domingo do mês de outubro.

Com a corrida se afunilando cada vez mais, artistas e até mesmo atletas do futebol mostraram apoio aos seus candidatos entre as eleições.

Para matar a curiosidade, saiba quem são os quem são os jogadores que apoiam o Lula.

Juninho Pernambucano em campanha com Lula 2022

O ex-jogador de futebol Juninho Pernambucano, de 47 anos, é um dos principais cabos eleitorais do candidato à presidência Lula. Ídolo do Vasco e Lyon, o atleta faz questão de mostrar o seu apoio ao ex-presidente com fotos, notícias sobre a pesquisa eleitoral e até mesmo com opiniões.

Juninho sempre foi uma figura muito presente tanto no futebol como também na política. Este ano, declarou o seu apoio à Lula e, além disso, também fez questão de participar de algumas campanhas para o candidato. Em um deles, Juninho é o profissional do VAR, onde duas pessoas aparecem conversando sobre boatos a respeito de Lula. No mesmo instante, ele entra em ação.

Em outro, Juninho fala sobre o passado do ex-presidente quando comandou o país.

Confira o vídeo em que Juninho Pernambucano participa durante a campanha do ex-presidente.



Paulinho, do Bayer Leverkusen, declarou apoio à Lula

O jovem Paulinho, de 22 anos, ex-Vasco e hoje atacante do Bayer Leverkusen, na Alemanha, demonstrou o seu apoio ao ex-presidente Lula através de post no Twitter.

“Faltam 13 dias!! 13 Brasil” com emojis de estrela e coração vermelho, em alusão para a cor vermelha, do Partido dos Trabalhadores, partido de Lula. Nas redes sociais de Paulinho também é possível notar diversos posts a respeito do candidato petista, como fotos e compartilhamentos.

Confira o post de Paulinho.

Faltam 13 dias!!! 13 Brasil 🌟❤️ — Paulinho (@PaulinhoPH7) September 19, 2022

Raí, ídolo do São Paulo, declara voto em Lula

Assim como o irmão Sócrates, o ex-jogador Raí, 57 anos, ídolo do São Paulo e do Paris Saint-Germain, declarou o seu apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva.

Sócrates ficou conhecido por ser um dos criadores da Democracia Corinthiana, nos anos 80. Agora, Raí também saiu em defesa da Democracia em apelo em vídeo publicado nas redes sociais.

Além de declarar o voto em Lula, o ídolo tricolor também falou sobre a possibilidade de o candidato vencer no primeiro turno.

Assista ao vídeo publicado por Raí nas redes sociais.

Igor Julião é um dos jogadores que apoiam o Lula

Atual jogador do Vizela, de Portugal, o jovem Igor Julião, de 28 anos, faz questão de demonstrar o seu apoio ao candidato Lula, do PT, nestas eleições. Ex-atleta do Fluminense, Igor também já criticou o atual presidente Bolsonaro em diversas ocasiões entre as redes sociais.

Igor é um dos poucos jogadores que se manifestam publicamente sobre política.

Confira a mensagem de Igor nas redes sociais.

Casagrande garante voto em Lula

Ao lado de Sócrates, o ex-jogador Casagrande, ídolo do Corinthians, também foi um dos criadores da Democracia Corinthiana. Hoje, aos 59 anos, o comentarista fez questão de mostrar o seu lado nas eleições de 2022.

O atleta sempre se mostrou em favor da Democracia e também da política. Após deixar o posto de comentarista da Globo, Casagrande firmou-se 100% em favor de Lula na corrida das eleições. Casagrande, além disso, também esteve presente em diversos atos da campanha do petista.

Em 27 de setembro, discursou ao lado do ex-presidente Lula no Encontro de Lula sobre políticas para o Esporte.

Técnico Vanderlei Luxemburgo apoia Lula em 2022

Vanderlei Luxemburgo, 70 anos, também declarou o seu apoio ao candidato Lula nas eleições de 2022. O ex-técnico do Vasco, Palmeiras, Sport, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e até Seleção Brasileira, gravou um vídeo para apoiar o ex-presidente na corrida eleitoral deste ano.

Na última segunda-feira, 26 de setembro, Luxemburgo estava presente no último ato da campanha de Lula. Ao mostrar o público, o ex-treinador apareceu durante a live.

Confira o vídeo sobre o apoio de Luxemburgo em Lula.

“Nós podemos vencer esse jogo no primeiro tempo”

Ex técnico da Seleção Brasileira, Vanderlei Luxemburgo, declara voto em Lula! #Lula2022 #ForaBolsonaro #Eleições2022 pic.twitter.com/0ZSkqTxGD9 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 14, 2022

Quando acontecem as Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições 2022 vai ser em 2 de outubro, com horário de votação às 8h até 17h, pelo horário de Brasília. Já o segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro de 2022, no mesmo horário.

As eleições deste ano são para Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual, onde deve-se escolher uma opção de cada para votar apenas uma vez. Você pode ter todas as informações no site do TSE (www.tse.jus.br), como local de votação, horários e documentos necessários se está em dúvida.

No Acre, o horário para votar é das 6h até 15h (horário local), em Fernando de Noronha entre 9h até 18h (Horário local) e em Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul das 7h até 16h (Horário local).

Entre as cidades de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amarurá, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamarati, Pauini e Lábrea no estado do Amazonas, o horário local é de 6h até 15h. Já para outras cidades o horário segue de 7h até 16h.

