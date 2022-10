Enquete A Fazenda UOL quem sai: atriz apresenta rejeição e pode sair

Após o resultado da prova do fazendeiro, Bárbara Borges, Tati Zaqui e Vini Buttel começaram suas campanhas para permanecer no programa. Porém, a briga não está fácil para as peoas, que são aliadas no jogo. Enquanto Vini Buttel respira aliviado na Enquete A Fazenda UOL, quem sai hoje, quinta-feira (13), está entre uma das duas peoas.

Quem está na frente da enquete A Fazenda UOL quem sai – 09h30

A enquete A Fazenda UOL quer saber quem sai do reality show e em consulta às 09h30 deste dia de eliminação, Bárbara Borges reunia menos torcida para continuar.

Bárbara 18,11%

Tati Zaqui 29,48%

Vini Buttel tinha 52,41%

Os números da Enquete A Fazenda Uol não possuem valor cientifico e a votação oficial segue no R7.

Vini: o modelo e influenciador digital tem 32 anos foi parar na roça após indicação do fazendeiro. O rapaz já é um velho conhecido do mundo dos realities show, já que participou do “De Férias com o Ex 3” (MTV) e do “A Casa” (Record TV).

Bárbara: a atriz está na roça após ser puxada pela roceira Bia. Em sua carreira, a artista participou de diversas novelas na Rede Globo, incluindo Senhora do Destino.

Tati: a cantora sobrou no resta um em roça de A Fazenda e esperava se tornar a fazendeira. Essa é a primeira berlinda da peoa.

Assista o vídeo com a defesa dos peões de A Fazenda 2022

Por que Bárbara e Tati estão em desvantagem na votação?

Uma explicação rápida para quem não acompanhou os últimos dias do reality show. Não é vantajoso cair com um aliado na roça como aconteceu com Bárbara e Tati. Isso porque em A Fazenda, a votação é para ficar. Ou seja, quando aliados estão juntos em uma berlinda, as torcidas precisam se dividir para votar em ambos os participantes, enquanto o integrante do grupo adversário está sozinho e por isso tem toda a ajuda e foco que precisa.

Por isso, Vini tem se dado muito bem na votação na enquete A Fazenda UOL quem sai. Caso ele estivesse com alguém de seu grupo, o jogo seria diferente. Na semana passada, a roça foi entre Deborah, Tiago e Rosiane. Tiago e Rosi eram do mesmo grupo e Deborah rival. Enquanto Deborah se deu bem e liderou a votação, as torcidas do modelo e da dançarina se dividiram e Rosiane acabou eliminada.

Essa tática é diferente em programas como o Big Brother Brasil, por exemplo. Como lá a votação é para sair, é vantajoso ir ao lado de um amigo, porque assim as torcidas se unem para votar no terceiro integrante do paredão e o eliminar, enquanto os adversários precisam se dividir para votar em dois possíveis eliminados ao mesmo tempo, invés de focar em apenas um.

Quem escapou da roça?

Bia Miranda foi quem se deu bem esta semana. A peoa estava na roça porque foi a participante mais votada da casa durante a formação de roça da semana, mas conseguiu escapar da votação popular ao vencer a nova prova do fazendeiro do programa.

Esta foi a primeira disputa pelo chapéu apenas entre mulheres e Bia se tornou a primeira fazendeira da edição. Até então, quatro homens haviam usado o chapéu de chefão do confinamento de Itapecerica da Serra: Lucas, Shayan, Vini e Alex.

A disputa exigiu pontaria e reflexo e Bia derrotou suas duas rivais, Bárbara e Tati. Vini não pôde participar da competição porque havia sido vetado por Tati, a quarta roceira, durante a formação de berlinda.

Agora que viu o resultado da enquete A Fazenda UOL quem sai, confira como foi a disputa:

