Iran ganha 11ª prova de fogo A Fazenda 2022; veja quem está na baia

Iran foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022. A disputa foi realizada na tarde deste domingo, 27 de novembro, no confinamento do reality show rural da Record. A disputa contou com o trio Pelé, Bárbara e Deolane. Veja quem está na baia e qual o poder do lampião.

Como foi a Prova de Fogo de A Fazenda 2022?

O Iran foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 hoje, que exigiu agilidade e equilíbrio dos participantes. Também participaram da dinâmica os peões Deolane Bezerra, Pelé Milflows e Bárbara Borges.

Com a vitória deste domingo, o ator tetra campeão da disputa.

Apenas alguns trechos foram exibidos ao vivo para os assinantes do Playplus.

Qual o poder do lampião do poder desta semana?

O poder do lampião escolhido pelo público foi a opção B: "O dono do peão deve indicar quem será o vetado da Prova do Fazendeiro". Sendo assim, quem estiver com esse poder em mãos completar a formação da roça.

A chama é definida pela produção do programa sem a interferência do público. Por isso, ela é secreta e permanece um mistério até o dia da formação de roça. Quando Adriane Galisteu libera, o participante com a chama em mãos pode ler o poder em voz alta para revelar aos colegas de confinamento e também ao público o rumo do jogo.

A briga das famosas pelas chamas vermelha e amarela será transmitida já editada no programa de segunda-feira (07/11), a partir das 23h00.

Quem está na baia de A Fazenda 2022?

Deolane, Babi e Pelé estão na baia de A Fazenda 2022.

Lugar mais temido do reality show, a baia tem algumas desvantagens. A principal delas, é que os moradores da baia não podem usar nada da sede, como banheiro, chuveiro, alguns utensílios domésticos, pia da cozinha, entre outros. É obrigatório que esses participantes tomem banho ao ar livre, encham baldes para usar o banheiro e não tirem nenhum alimento da baia, como por exemplo, os biscoitos.

