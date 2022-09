Lista dos participantes A Fazenda 2022: todos os peões da edição

Os vinte participantes do elenco oficial foram revelados e também os competidores do Paiol.

A lista completa com todos os participantes A Fazenda 2022 foi revelada pela Record TV e agora não restam mais dúvidas sobre os famosos da edição. No total, o elenco oficial da décima quarta temporada do reality show rural conta até o momento com 20 confinados, metade masculina e a outra metade feminina.

Até o final da semana, a votação do Paiol será encerrada e um dos 5 famosos selecionados para a dinâmica se tornará o 21º participante da temporada.

Dez homens e dez mulheres foram selecionados para a lista de participantes A Fazenda 2022. Alguns nomes que se destacam é o de Deolane Bezerra, que vinha sendo apontada como uma das favoritas da edição, Deborah Albuquerque, que causou no Power Couple 2021, e Thomaz Costa, ator de Carrossel que hoje também é influencer digital e já apareceu em outro reality da emissora de Edir Macedo.

A primeira leva de anúncios da edição foi no dia 6 de setembro, terça-feira, durante coletiva de imprensa que foi realizada no programa Hoje em Dia. Na ocasião, foram revelados seis nomes da temporada. Depois, mais dois nomes ganharam destaque, desta vez em um anúncio especial que a apresentadora Adriane Galisteu fez na final do Ilha Record 2022.

Os demais nomes foram revelados na pré-estreia de A Fazenda 14, que contou com um programa especial na grade da Record para revelar spoilers da temporada e já dar um gostinho ao público do que vem por aí nos próximos meses de confinamento.

Quem são os oficiais participantes A Fazenda 2022?

Conheça os participantes A Fazenda 2022:

Alex Gallete, 33 anos (SP) – Ator e apresentador

André Marinho, 43 anos (RJ) – Cantor e criador de conteúdo

Bárbara Borges, 43 anos (RJ) – Atriz e ex-paquita

Bruno Tálamo, 33 anos (SP) – Repórter e colunista

Deborah Albuquerque, 37 anos (SP) – Ex-dançarina, atriz e vice-campeã Power Couple 2021

Deolane Bezerra, 34 anos (PE) – Advogada e influenciadora digital

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos (SP) – Dançarina e influenciadora digital

Ingrid Ohara, 25 anos (PA) – Apresentadora e influenciadora digital

Iran Malfitano, 40 anos (MG) – Ator

Kerline Cardoso, 30 anos (CE) – Digital influencer e ex-BBB 21

Lucas Santos, 22 anos (SP) – Ator

Pelé Milflows, 23 anos (RJ) – Rapper

Pétala Barreiros, 23 anos (SP) – Influencer e empresária

Rosiane Pinheiro, 48 anos (RJ) – Dançarina e repórter

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos (AM) – Influenciadora digital e TikToker

Shayan Haghbin, 31 anos (Iraniano) – Influenciador digital, comerciante e ex-Casamento às Cegas

Tati Zaqui, 28 anos (SP) – Cantora

Thomaz Costa, 22 anos (SP) – Ator, influencer e ex-Ilha Record 2021

Tiago Ramos, 24 anos (DF) – Modelo e influenciador digital

Vini Buttel, 31 anos (RJ) – Digital influencer, ex-De Férias com o ex e cinematografista

Veja como foi a entrada dos competidores no confinamento rural:

Competidores do Paiol de A Fazenda 14

Uma dinâmica especial fará com que mais um famoso tenha chance de fazer parte da lista oficial de participantes A Fazenda 2022: o Paiol. Para quem não conhece, a “brincadeira” consiste em regras parecidas com a Casa de Vidro do BBB. Alguns participantes são selecionados para viver em um confinamento separado por alguns dias, o público vota e então alguém tem chance de entrar oficialmente no programa.

Cinco famosos foram selecionados para a dinâmica e a votação já está liberada. Após três dias de enquete no ar, a Record vai encerrar a votação e informará ao público quem recebeu mais votos. O vencedor – ou vencedora – vai se despedir dos concorrentes, entrará no confinamento oficial do reality show rural e se tornará o 21º participante da edição. Todos competirão pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

André Santos, 39 anos (SP) – Jogador de futebol

Bia Miranda, 18 anos (RJ) – Dançarina e neta de Gretchen

Cláudia Baronesa, 48 anos (SP) – Empresária e ex-Power Couple 2021

MC Créu, 44 anos (RJ) – Cantor e produtor musical

Susi Sasaki, 26 anos (MG) – Atriz