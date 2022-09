Namorada Thomaz Costa: peão de A Fazenda 14 é comprometido?

O clima esquentou na segunda festa de A Fazenda 14 e Thomaz Costa beijou a funkeira Tati Zaqui. Depois do momento de romance, o ator levou uma bronca de Bia Miranda, que apontou que uma suposta namorada Thomaz Costa estaria aqui fora esperando pelo famoso confinado em Itapecerica da Serra.

Quem é a namorada Thomaz Costa?

Quando conversou com alguns jornalistas na coletiva de imprensa que revelou seu nome como um dos participantes da temporada, Thomaz Costa disse que está solteiro e alertou que por isso qualquer coisa pode rolar com ele no confinamento. Porém, uma conversa entre o famoso e Bia Miranda durante a festa desta semana de A Fazenda 14 indica que o ator tem alguém especial fora do reality show.

Depois de beijar Tati Zaqui na pista de dança, Thomaz conversou com a neta de Gretchen e levou uma bronca. “Aí você vai lá e faz isso?”, disse a jovem. “Foi sem querer”, se justificou o ator. “Aí ela vê o quanto você mudou e está esperando ela. Ela vai ver isso, vai mesmo”, frisou Bia Miranda sobre namorada Thomaz Costa.

Após o breve papo, a dupla se afastou e continuou curtindo a festa. Não foi revelado durante a conversa quem é esta suposta namorada Thomaz Costa e como foi o relacionamento dos dois até agora.

Beijo de Tati Zaqui e Thomaz Costa

A dupla teve mais de uma momento quente na festa deste fim de semana do programa. Primeiro, eles se beijaram enquanto dançavam e pouco depois se afastaram. Porém, os confinados não ficaram longe um do outro por muito tempo. Eles trocaram selinho e depois se beijaram novamente.

A funkeira chegou a dizer que o affair não passaria dos dois beijos e o ator brincou que eles poderiam ter um terceiro. Mais tarde, antes do final da comemoração, eles voltaram a se beijar.

Thomaz Costa falou sobre ex em dinâmica de A Fazenda 2022

Nesta segunda semana de confinamento, os peões de A Fazenda 2022 participaram de uma dinâmica promocional do programa sobre uma série nova da Netflix em que precisaram relembrar relacionamentos antigos. Quando chegou a vez de Thomaz Costa, ele falou sobre um namoro de idas e vindas que começou quando ele ainda era criança.

O ator não citou nomes, comentou que voltou a namorar com a garota aos 13 anos de idade e depois de um novo término, voltou a se relacionar com ela quando estava mais velho, por volta dos 16 e 17 anos de idade.

“Pô, era um amor muito puro, muito verdadeiro, muito grande”, comentou o ator, que completou: “a minha sofrência é que a gente não pode ficar junto por causa de correria, pessoas, trabalho. Porque a gente junto era muito perfeito, mas essas coisas atrapalhavam. É um amor que acho que vai ficar para sempre no meu coração. Mas é sofrido, porque é aquele amor que você tem, mas não pode ter”

Na web, apostas surgiram com o nome de Larissa Manoela, que foi colega de elenco de Thomaz em Carrossel e namorou com o famoso na adolescência. O ator não especificou o nome da ex, mas deixou claro que era um romance antigo e não a suposta namorada Thomaz Costa que o está esperando aqui fora e foi citada por Bia Miranda.

Larissa Manoela já teve outros relacionamentos após namorar com Thomaz e agora está com o ator André Luiz Frambach.

