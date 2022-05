Quem é André Frambach e personagem do ator na novela Cara e coragem

Ator e dublador, André Luiz Frambach terá papel de mocinho na nova novela das 19h. O famoso está nas telinhas há mais de uma década e além da carreira também chama a atenção por conta de seus recentes romances com famosas como Duda Reis. Conheça carreira e saiba quem é André Frambach em Cara e Coragem!

Quem é o ator André Luiz Frambach?

Intérprete de Rico na novela Cara e Coragem, André Luiz Frambach tem 25 anos e é natural de Niterói. Ele é filho de Paulo Henrique Frambach com a diretora de elenco e produtora executiva da ALMF Produções Artísticas Giselle Pfaltzgraff.

O primeiro trabalho de André no teatro foi com a peça Histórias do Arco da Velha, aos 9 anos de idade. Na mesma época, ele também fez usa estreia na televisão, em que foi a versão criança do personagem Leandro em Por Toda Minha Vida (2007).

Depois deste trabalho, ele interpretou Davi na minissérie Queridos Amigos (2008), também foi Juvenaldo na novela Duas Caras (2007 – 2008), de Aguinaldo Silva, viveu Franzé em Ciranda de Pedra (2008) e ainda fez uma pequena participação na novela A Favorita (2008 – 2009), de João Emanuel Carneiro.

Nos anos seguintes, a agenda do ator não parou e ele esteve na novela Paraíso (2009), no filme Chico Xavier (2010), e na novela Passione (2010 – 2011). Após um tempo longe das telinhas, ele retornou como Juninho em A Lei do Amor e interpretou um de seus personagens mais conhecidos das telas, Márcio Porto em Malhação – Vidas Brasileiras (2018).

De 2019 a 2020, ele esteve na versão da Globo de Éramos Seis, em que foi Julinho Lemos. Além disso, ele também ganhou destaque no filme da Netflix Modo Avião, estrelado por Larissa Manoela. Na trama, ele viveu João, par romântico da jovem, que era enviada a força ao interior para viver com o avô depois de sofrer um acidente de carro por ser viciada no celular.

Agora em 2022, André Frambach é quem vive Rico na novela Cara e Coragem e também esteve em Temporada de Verão, da Netflix.

André Frambach tem namorada?

Atualmente, André Frambach não namora ninguém. Há pouco tempo, em março deste ano, foi anunciado o término do ator com a influenciadora digital Duda Reis, ex-noiva do cantor Nego do Borel. O relacionamento da dupla foi breve, eles confirmaram o romance em fevereiro e um mês depois veio o anúncio da separação.

A atriz contou nos stories do Instagram que os dois terminaram por conta das agendas de trabalhos e prioridades diferentes no momento, mas que não restaram mágoas. A dupla era amiga de longa data antes do relacionamento e de acordo com Duda, continuam amigos após o breve namoro.

Antes de Duda Reis, no segundo semestre do ano passado, André Frambach foi visto aos beijos com Larissa Manoela na praia. Os dois haviam anunciado que eram apenas amigos durante a divulgação do filme que fizeram juntos, Modo Avião – na época ambos namoravam – mas meses depois rolou um clima entre a dupla. André revelou na época que eles só se envolveram quando estavam solteiros.

O romance não foi muito longe e a dupla não anunciou oficialmente um namoro. Antes de Larissa, André namorava a atriz Rayssa Bratillieri, com que ficou durante dois anos e meio. O namoro com a famosa foi um de seus relacionamentos mais conhecidos, principalmente porque ambos estiveram na mesma temporada de Malhação, ele como Marcio e ela como a personagem Pérola Mantovani.

Rico na novela Cara e Coragem

André Frambach é quem vive Rico na novela Cara e coragem, de Claudia Souto. O personagem se chama Heitor Gabriel, mas é apelidado de Rico por ter origem em uma família endinheirada.

O rapaz é ex-atleta e campeão de surfe na novela, e começa a trabalhar como dublê depois de conhecer Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado). Os pais de Rico – Teca (Raquel Rocha) e Gustavo (Marcelo Valle) – não gostam muito da ideia e o jovem precisa enfrentá-los pelo sonho de ter sucesso como dublê profissional.

Galã, Rico não tem o costume de se prender a nenhuma garota ou relação, mas tudo vai mudar quando ele conhecer a bailarina Lou (Vitória Bohn). A garota é vítima de um namoro abusivo no folhetim, mas encontrará um porto seguro na relação com Rico, que será saudável e apaixonante.

Que dia começa Cara e Coragem

Cara e Coragem vai começar no dia 30 de maio, segunda-feira. O horário da estreia está marcado para começar às 19h40, por enquanto, segundo a programação oficial da emissora. A grade do canal pode mudar sem aviso prévio.

Para assistir é só sintonizar na TV Globo durante a exibição da novela ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay gratuitamente. Se preferir assistir depois que o capítulo for ao ar, será necessário ser assinante da plataforma streaming.

