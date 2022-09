Primeiro eliminado da Fazenda 2022: veja a formação da roça

Votação do público define quem fica e quem sai do programa.

O dia em que o público vai conhecer o primeiro eliminado da Fazenda 2022 está próximo. Nesta terça-feira (20), será formada a primeira berlinda da edição e então conheceremos os participantes em perigo de deixar o programa. Depois, será realizada uma prova e uma votação do público. Por último, na próxima quinta-feira (22) será definido quem deixa a briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quando o primeiro eliminado da Fazenda 2022 sai da casa?

O primeiro eliminado da Fazenda 2022 vai deixar o programa na quinta-feira, dia 22 de setembro. Os roceiros da semana ainda não foram definidos, por isso não se sabe por enquanto quem pode ser o azarado.

A única certeza até agora é que Lucas Santos ganhou a vantagem de continuar no programa por mais uma semana e não pode ser o primeiro eliminado da Fazenda 2022, já que foi coroado o primeiro fazendeiro da edição. Os demais, estão em perigo.

O primeiro eliminado da Fazenda 2022 será resultado da formação de roça. A votação entre os confinados será realizada hoje, terça-feira (20). Primeiro, o fazendeiro indicará alguém, depois os participantes vão votar em alguém da sede e o mais votado vai puxar alguém da baia. Por último, será realizado o resta um para definir o quarto roceiro.

Após a votação, um desses quatros roceiros será vetado da prova do fazendeiro. No dia seguinte, quarta-feira (21), a prova pelo chapéu de chefão do reality será realizada entre os três participantes que não foram vetados. Um peão – ou peoa – vai ganhar a disputa e escapará da berlinda. Quem restou então vai lutar pela permanência.

A Record vai abrir uma enquete em seu site oficial, o R7, e o público vai escolher quem merece ficar no jogo. No programa ao vivo da noite de quinta-feira, Adriane Galisteu vai informar o resultado da berlinda e o público se despedirá do primeiro eliminado da Fazenda 2022.

Com exceção de Lucas Santos, qualquer participante corre o risco de ser o primeiro eliminado da Fazenda 2022 por enquanto. Veja quem está em perigo:

Alex Gallete

André Marinho

Bárbara Borges

Bruno Tálamo

Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra

Mulher Moranguinho

Ingrid Ohara

Iran Malfitano

Kerline Cardoso

Pelé Milflows

Pétala Barreiros

Rosiane Pinheiro

Ruivinha de Marte

Shayan Haghbin

Tati Zaqui

Thomaz Costa

Tiago Ramos

Vini Buttel

Como votar na roça de A Fazenda 14

Para influenciar o resultado de quem vai se tornar o primeiro eliminado da Fazenda 2022, será necessário votar no site oficial da emissora de Edir Macedo. A votação é gratuita, simples, rápida e não exige nenhum tipo de cadastro. Depois que a votação for aberta pela Record, você deve seguir o seguinte passo a passo:

1 – Acesse o endereço: https://www.r7.com/

2 – Clique na aba “A Fazenda 14” no canto superior esquerdo do site

3 – Clique na enquete que aparecerá logo no começo da página

4 – Escolha em qual dos roceiros você vai votar PARA SALVAR

5 – Após selecionar o participante, passe pela verificação de robôs e selecione “sou humano”

6 – Por último, aperte o botão “votar”

Você pode repetir o processo quantas vezes quiser, mas é importante saber que apenas votos em território nacional são válidos. Além disso, é necessário frisar que os votos na Record são para ficar, ou seja, você precisa ajudar o participante que é seu favorito. Não clique naquele participante que você deseja ver fora do programa, pois o objetivo da votação é salvar um peão. O menos votado pelo público é eliminado.

