Enquete A Fazenda 2022: quem vai para a primeira roça?

Com apenas uma semana de programa, alguns peões já têm rivalidades declaradas e começam a pensar nas primeiras estratégias para colocar seus rivais na berlinda. Tiago Ramos e Deborah Albuquerque são alguns dos citados pelos jogadores, mas ainda restam mais duas vagas na votação popular. Quem deve enfrentar o veredito do público? Vote na enquete A Fazenda 2022 e dê sua opinião.

Enquete A Fazenda 2022: quem será indicado?

Quem o fazendeiro vai indicar para a roça?

O fazendeiro Lucas Santos já tem o seu voto definido para a primeira roça. Em conversa com Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Moranguinho na noite do último sábado, o ator disse que já decidiu quem vai indicar: Deborah Albuquerque.

O ator disse que a ruiva precisa “acordar para vida” e que seu discurso para justificar o voto já está até pronto. “Eu vou dizer que não é possível uma pessoa ser tão dissimulada e sustentar um jogo tão sujo a ponto de querer fazer intriga com cada pessoa dentro da casa, colocar uma contra a outra”, disse.

Deolane relembrou uma fala de Bruno Salomão, marido da ruiva, na qual ele disse que apenas a ex-Power Couple poderia bater de frente com a advogada e derrotá-la. “Ela acha, na cabeça dela, que eu sou muito foda e que ela é a única que pode me bater [no jogo] aqui dentro. Vocês sabem, né? Só mente. Só mentira”, disse.

Nesta segunda-feira, Lucas voltou a falar que Deborah é o seu alvo e já está decidido. A atriz está na baia nessa semana e, de qualquer forma, não poderia receber votos durante a votação aberta.

Pela sede, é possível que Tiago Ramos seja o mais votado. O nome do modelo vem sendo citado pelos peões, assim como Shayan Hahgbin. Em conversa com Ruivinha de Marte, a ex-BBB Kerline também acha que ela pode acabar indo para a primeira roça.

Que é o favorito para ganhar A Fazenda 2022?

O favorito para ganhar A Fazenda é Vini Buttel. O ex-De Férias com o Ex saltou para o primeiro lugar na enquete A Fazenda 2022 do UOL consultada na noite desta segunda-feira, 20, e lidera com 72,39% dos votos.

A diferença para o segundo lugar é grande. Deborah Albuquerque está na segunda posição com 12,04% dos votos, seguida de Tiago Ramos, que soma apenas 3,32%.

Deolane Bezerra, que liderava com folga na estreia do programa, despencou para o quarto lugar com 3,31% dos votos. Os internautas apontam que a advogada pode estar “forçando” alguns barracos para aparecer, como a briga com Deborah.

A loira, inclusive, aparece como a mais odiada na enquete A Fazenda 2022. No ranking dos peões menos populares, Deolane lidera a votação com 42,68% dos votos. Deborah Albuquerque, sua rival, está em segundo lugar com 18,09%. Quem fecha o top 3 dos mais rejeitados é a influenciadora digital Pétala Barreiros, com 10,47%.

Na enquete DCI, a participante mais popular é Deborah Albuquerque. A ruiva tem 22,1% das preferências dos leitores para levar o prêmio de R$1,5 milhão. Deolane ocupa a segunda posição com 19,3%, seguida de Tati Zaqui com 8,6%.