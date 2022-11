Quando é a final da Fazenda 2022: reality acaba em dezembro

Faltam poucas semanas para que a décima quarta temporada do reality show rural da Record chegue ao fim. Quando é a final da Fazenda 2022: O reality show já está em reta final e termina no meio do mês de dezembro. Os confrontos finais da competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão prometem deixar o público tenso.

Quando é a final da Fazenda 2022 na Record TV?

Para quem se pergunta quando é a final da Fazenda 2022, o reality show chegará ao fim no dia 15 de dezembro, uma quinta-feira. A grande final será comandada pela apresentadora Adriane Galisteu e transmitida diretamente do confinamento do programa, em Itapecerica da Serra.

Geralmente, a final é disputada entre 3 ou até 4 participantes, mas apenas os dois melhores colocados levam prêmios. O vencedor da temporada sairá do reality show com R$ 1,5 milhão no bolso, enquanto o vice-campeão vai ser presenteado por um carro 0km.

O público é quem decide o campeão. Após a definição da última roça da temporada e alguém é eliminado, é aberta uma votação no site oficial da Record, o R7.com, com os finalistas. Essa enquete só é encerrada durante a grande final.

A transmissão ao vivo de quando é a final da Fazenda 2022 será realizada pela Record TV e o público poderá acompanhar tanto pela televisão quanto pela aba "No Ar" do Playplus. As duas opções são gratuitas, a única exigência no caso do Playplis é que é necessário ter um cadastro no site, mas ele pode ser feito de graça.

Já em reta final, por enquanto restam apenas 8 competidores no programa: André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Deolane Bezerra, Moranguinho, Iran Malfitano, Pelé Milflows e Pétala Barreiros. Ao longo da temporada, 11 foram eliminados e 2 foram expulsos.

Quais foram os ganhadores das eleições passadas?

1ª temporada: Dado Dolabella (83%)

2ª temporada: Karina Bacchi (56%)

3ª temporada: Daniel Bueno (44%)

4ª temporada: Joana Machado (48%)

5ª temporada: Viviane Araújo (84%)

6ª temporada: Bárbara Evans (55%)

7ª temporada: DH Silveira (44,38%)

8ª temporada: Douglas Sampaio (53%)

9ª temporada: Flávia Viana (56,37%)

10ª temporada: Rafael Ilha (62,51%)

11ª temporada: Lucas Viana (59,17%)

12ª temporada: Jojo Toddynho (52,54%)

13ª temporada: Rico Melquiades (77,47%)

Quem vai ganhar?

Os grupos estão bem definidos no reality show, o time A é composto por Deolane Bezerra, Moranguinho, Pétala Barreiros e Bia Miranda. Já o adversário, o grupo B, é de Bárbara Borges, Iran Malfitano, Pelé Milflows e recentemente ganhou um aliado, André Marinho.

André era do time de Deolane Bezerra, no entanto, durante uma formação de berlinda, o cantor se desentendeu com as aliadas e então deixou o grupo. O peão não se tornou um membro oficial do B, mas já votou junto aos integrantes em uma das roças mais recentes, o que indica que ele não está totalmente sozinho na competição.

Entre os 8 peões que restam no jogo, a briga pelo Top 3 está entre Pelé, Deolane e Bárbara. Na enquete mais recente do UOL, publicada logo após a eliminação de Kerline Cardoso, o rapper soma 32,60% e assume a liderança. Em seguida, Deolane aparece com 29,59%. Em terceiro está Bárbara com 12,19%.

O trio tem se destacado entre os favoritismo do público há algum tempo e em consulta realizada em outra parcial do UOL, no começo da semana, o trio já aparecia como os mais votados.

