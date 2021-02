BBB 21: veja o antes e depois da harmonização facial de Arcrebiano

O segundo eliminado do Big Brother Brasil está sendo citado nas redes sociais por conta da revelação de uma profissional da área estética que mostrou como era o rosto de Arcrebiano antes de realizar uma harmonização facial. O agora ex-participante do BBB 21 ficou bem diferente e ganhou elogios nas redes.

Arcrebiano mudou com harmonização facial – BBB 21

No Instagram, a cirurgiã dentista publicou uma imagem do modelo antes e depois do procedimento estético e escreveu: “hoje não é dia de tbt mas não podia deixar de matar a saudade desse caso lindo! Case de sucesso”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A diferença na aparência de Arcrebiano impressionou muita gente, e parece que o procedimento deu certo já que o ex-brother ganhou vários elogios. “Bil [apelido do modelo] foi a única pessoa que a harmonização facial deu certo”, comentou uma fã do reality no Twitter. “Chocada com o antes e depois da harmonização facial do Bil, acho que foi a primeira pessoa que eu gostei e não achei estranho, ficou muito gato”, disse outra.

O que é harmonização facial?

A Harmonização Facial realizada em Arcrebiano consiste em um conjunto de procedimentos estéticos para criar uma melhor harmonia entre os dentes, boca e rosto em geral. Também pode ser chamada de Harmonização Orofacial . Isso significa que às vezes, após um tratamento odontológico, mesmo com os dentes perfeitos, parece que algo ainda não está perfeito.

Os preenchedores de ácido hialurônico são colocados em pontos específicos da face, dando estrutura e suporte ao rosto (efeito lifting), suavizando marcas de expressão e mudando a o contorno facial. Então, a decisão pela quantidade e onde aplicar depende de uma avaliação do profissional.

A técnica, que utiliza cânula ou agulha para injetar a substância na pele, pode durar de 15 minutos a 60 minutos, dependendo da complexidade. O sangramento é mínimo e por não haver cortes, permite o retorno imediato do paciente às atividades. Geralmente é utilizada uma anestesia local ou apenas um anestésico tópico, dependendo da região a ser alterada. Contudo, o efeito pode variar em cada paciente, mas – no geral – dura até 1 ano.

Veja também:

Resumo BBB21: Sarah vira alvo e Rodolffo leva bronca da produção (10/2)

Taróloga revela quem vai ser o campeão do Big Brother Brasil

Saiba quem é a namorada de Lumena do Big Brother Brasil