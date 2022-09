Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022? Público tem favoritos

A décima quarta temporada do reality show rural da Record TV já eliminou um integrante, mas a temporada está só no começo e muita coisa ainda pode acontecer. Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022 e levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa? Dezenove peões brigam pelo título de campeão.

Após a saída de Bruno, quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022?

Deborah Albuquerque é quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022, de acordo com a parcial do Jornal DCI. Publicada após a eliminação de Bruno Tálamo, a enquete já soma mais de 26 mil votos e traz Deborah em primeiro lugar com 23,5% dos votos.

Na cola da ruiva está Vini Buttel, com 20,6% do favoritismo. Em seguida, aparece Deolane Bezerra com 16,7% e depois vem Tati Zaqui com 9,4%. Para fechar o top 5 de quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022, aparece o ator Iran Malfitano, com 6,3% dos votos.

A parcial do UOL sobre o assunto concorda com a do DCI ao ter Deborah e Vini entre os dois primeiros lugares, mas tem as posições dos peões invertidas. Nesta votação, que soma até agora cerca de 1 mil votos, Vini é o primeiro colocado com 34,11% e Deborah vem em segundo com 22,45% dos votos.

O top 5 não é o mesmo da enquete do DCI nesta parcial, pois Ruivinha de Marte é quem aparece em terceiro com 10,67% dos votos. Deolane está em quarto com 9,94% e é seguida por Kerline Cardoso, que tem 5,64% dos votos até agora.

*Nenhuma das duas enquetes sobre quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022 tem valor científico ou afetam o jogo.

Quem é que em A Fazenda 2022

Deolane Bezerra: a advogada de 34 anos de idade chegou no confinamento como uma das favoritas ao prêmio, por conta de seus milhões de fãs nas redes sociais. A loira disse que não ficaria de bico fechado no programa e não mentiu. Até agora, a famosa tem sido uma das peoas mais tretareiras da casa. A ex-noiva de MC Kevin já discutiu com Shayan, Ruivinha de Marte e criou uma grande rivalidade com Deborah Albuquerque. O que acha, de fato Deolane é quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022?

Alex Gallete: youtuber e influenciador digital, Alex já chegou no confinamento causando. Logo na pré-estreia do programa ele não gostou de um comentário de Bruno Tálamo fez sobre sua postura e logo arranjou briga com o jornalista. A Fazenda não é seu primeiro reality na Record, em 2017 ele esteve em “A Casa”, na época comandado por Marcos Mion.

André Marinho: hoje cantor solo e ex-integrante do finado grupo Broz, o famoso é casado com a dançarina Drika Marinho, que já esteve no reality show rural da Record em 2019. No confinamento, André não se envolveu em grandes tretas, mas foi o escolhido por Iran Malfitano para receber a chama vermelha na primeira formação de roça. Assim, ele teve poder e pôde cancelar os votos de alguns praticantes.

Bárbara Borges: ex-paquita, atriz de várias novelas da Globo como Senhora do Destino e nos últimos anos contratada da Record, Bárbara ainda não se envolveu em grandes momentos da casa ou venceu nenhuma prova. Por enquanto, a loira também está fora do radar da maior parte dos participantes.

Bia Miranda: neta de Gretchen, a participante mais jovem da casa tem a chance se tornar quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022, pois foi a vencedora do Paiol. A garota competiu contra MC Créu, Claudia Baronesa, André Santos e Suzi Sassaki. A menina recebeu mais votos do público e se tornou a 21ª participante da nova temporada do reality show.

Deborah Albuquerque: atriz, apresentadora e influencer de 37 anos de idade, Deborah Albuquerque é quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022 na parcial do DCI e já deu seu nome desde que entrou na casa. Logo nos primeiro dias de programa, a vice-campeã do Power Couple 2021 começou uma rivalidade com Deolane que tem rendido no programa. Tudo começou depois que a ruiva foi acusada de ameaçar expor informações pessoais de Pétala Barreiros na mídia.

Mulher Moranguinho: dançarina, casada com o cantor Naldo e alvo de polêmicas fora do reality show, a famosa também causou no programa. A confusão entre Deolane e Deborah sobre a suposta ameaça de que a ruiva iria expor casos da vida de Pétala começou depois que a Mulher Moranguinho contou para as colegas de confinamento sobre uma conversa que teve com Deborah.

Ingrid Ohara: youtube, influencer e apresentadora de TV, Ingrid Ohara arranjou inimizade logo na primeira semana do programa. A jovem de 25 anos de Belém, no Pará, não gostou de comentários de Bia Miranda sobre sua personalidade e assim que a garota entrou no programa, Ingrid a confrontou. As duas se estranharam e trocaram farpas, mas não criaram grande confusão. Nos conte sua opinião nos comentários sobre quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022.

Iran Malfinato: o ator começou o programa se dando bem. Iran foi o campeão da primeira prova de fogo da temporada. Ele competiu liderando uma equipe contra Shayan e saiu vencedor da disputa. Por isso, ele teve uma grande vantagem na primeira formação de berlinda da temporada. Iran usou a chama amarela e por isso teve o poder de iniciar a dinâmica do “resta um”, o que lhe garantiu ficar fora da roça. Mineiro, a última novela do ator de 40 anos foi Gênesis (2021), na Record.

Kerline Cardoso: a cearense conseguiu quebrar o feitiço de primeira eliminada que recebeu lá no BBB 21 e permanece no jogo. A famosa de 30 anos também tem uma rivalidade com Deolane Bezerra e está na mira do grupo da advogada. Se ela não se cuidar, muito em breve cairá na berlinda.

Lucas Santos: o ator de Carrossel também começou a temporada se dando bem, ele venceu a primeira prova do fazendeiro da temporada. Logo, ele recebeu o chapéu de chefão da casa e ainda estreou o Rancho de A Fazenda 14, uma novidade da temporada. Por enquanto, ele está ao lado de Deolane Bezerra no jogo e indicou Deborah para a berlinda, mas a ruiva foi salva pelo público.

Pelé Milflows: o rapper começou o jogo imune. Ele venceu a prova do fazendeiro ao lado de Lucas Santos e não conquistou os poderes de líder da casa, mas ficou de fora das opções de votos dos participantes durante a primeira roça da temporada.

Pétala Barreiros: a influenciadora digital de 23 anos de idade foi alvo de polêmicas no programa. Conhecida aqui fora por ter tido um casamento conturbado com o empresário Marcos Araújo, Pétala viveu momentos de destaque na mídia quando deu detalhes do relacionamento e disse que sofreu abusos do ex. O assunto surgiu no confinamento e foi um dos motivos da rivalidade entre Deborah e Deolane nascer. Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022? Vote!

Rosiane Pinheiro: a dançarina ainda não ganhou muito destaque no programa e teve poucos momentos marcantes no confinamento até agora. Fora do reality show, ela é conhecida por seu trabalho na dança e também internet. Nos anos 2000, ela ficou em segundo lugar para ser a morena do grupo Tchan, mas acabou perdendo a competição para Scheila Carvalho.



Ruivinha de Marte: natural do Amazonas, a Tiktoker tem milhões de fãs no Instagram e TikTok, ela é quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022? A garota se assustou com as diversas confusões que marcaram o começo da temporada e passou alguns dias chorando nos ombros dos amigos. Porém, após a primeira eliminação da edição, ela se envolveu em sua primeira treta da casa e confrontou Deolane Bezerra.

Shayan Haghbin: o iraniano é outro nome que chegou causando no programa. Já conhecido por polêmicas que viveu durante o reality show Casamento às Cegas Brasil, da Netflix, ele foi deixado de lado por alguns participantes no começo do confinamento e brigou com Deolane Bezerra, quem acusou de ter combinado jogo com Pétala Barreiros antes do início da temporada. Os dois bateram boca e continuam afastados no programa.

Tati Zaqui: a funkeira de São Caetano do Sul se juntou a Kerline Cardoso e até agora é uma das parcerias do confinamento. As aliadas tem se mostrado unidas e quando Tati foi confrontada por Deolane por conta de uma fofoca de Bruno Tálamo, a ex-BBB defendeu a amiga.

Thomaz Costa: o ator de Carrossel está em seu segundo reality show da Record. Ele participou do Ilha Record em 2021 e agora é um dos nomes mais famosos da temporada. O rapaz já brigou com algumas pessoas no confinamento e foi alvo das suposições sobre a possível eliminação de Vini Buttel após a primeira festa da edição. Thomaz foi empurrado pelo influencer, mas após considerações da produção, não houve expulsão.

Tiago Ramos: ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, Tiago Ramos já chegou no programa chamando atenção. Ao não gostar das classificações que recebeu de alguns participantes, o jovem de 24 anos ameaçou desistir. Ele chegou a bater o sino após brigas no confinamento, mas não deixou o reality. Na primeira berlinda da temporada, ele foi o mais votado pelo público para ficar.

Vini Buttel: Influenciador e modelo, Vini ficou mais conhecido no país ao participar do De Férias com o Ex, reality show da MTV. O rapaz agora lidera a parcial do UOL sobre quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022 e tem chamado atenção no programa, por ter se envolvido em confusões desde o começo da atração.

Bruno foi o primeiro eliminado da roça

Enquanto 19 participantes se preocupam em ser quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022, Bruno Tálamo já está fora da disputa pelo título de campeão. O jornalista foi o primeiro eliminado da temporada. Ele deixou o programa na noite de 22 de setembro, quinta-feira, após ser o menos votado entre os roceiros da semana.

Bruno recebeu apenas 15,69% dos votos para ficar, enquanto Deborah Albuquerque e Tiago Ramos agradaram mais o público. A vice-campeã do Power Couple 2021 recebeu 27,23% dos votos e o ex-padrasto de Neymar foi o campeão da berlinda e somou 57,08%.

Integrante do grupo de repórteres do programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão na Rede TV, Bruno já chegou causando no confinamento. O paulista arranjou briga com Alex Gallete logo nos primeiros dias de programa, depois tretou com Kerline Cardoso e também Thomaz Costa.

Veja como foi a eliminação:

