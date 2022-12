Quem ganhou A Fazenda 2022: Bia Miranda fica em 2º lugar

Quem ganhou A Fazenda 2022 em segundo lugar foi Bia Miranda, com 35,03% dos votos. A neta de Gretchen não conseguiu superar Babi, que se consagrou a campeã do prêmio de R$ 1,5 milhão, mas não saiu de mãos vazias e levou para casa um carro 0km.

Bia Miranda foi a segunda mais votada na final de A Fazenda 2022. A neta de Gretchen não levou o prêmio milionário, mas vai voltar para casa com um automóvel novinho.

Ao contrário dos demais peões desta edição, Bia não entrou direto no jogo. Ela era uma das convidadas do paiol e disputou a última vaga no reality show com André Santos, Cláudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki. A jovem foi a mais votada pelo público na ocasião e conseguiu entrar de fato para o confinamento.

A jogadora do grupo A se mostrou boa de prova. Ela foi a maior campeã da Prova do Fazendeiro desta temporada, ganhando a disputa pelo chapéu mais disputado de Itapecerica da Serra três vezes e escapando da berlinda. Mesmo quando caiu na roça, foi bastante votada e não correu riscos de sair.

Suas maiores aliadas foram Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. Já entre os rivais, estão Bárbara Borges, que foi quem ganhou A Fazenda, e Shayan Haghbin, com quem a jovem trocou farpas durante o jogo.

Bia é uma das participantes mais jovens que já passaram por A Fazenda, com apenas 18 anos. A garota ganhou as manchetes ao afirmar ter vivido um breve affair como ex-jogador de futebol Adriano Imperador, 40. Na época, ela teve uma briga pública com a própria mãe, Jenny Miranda, afirmando que a matriarca estaria brava pois também estaria interessada no atleta.

Jenny foi adotada informalmente por Gretchen há alguns anos, mas a adoção nunca foi oficializada na justiça, mantendo o vínculo apenas como afetivo. A rainha do rebolado até veio a público esclarecer sua relação com a neta, que estava sendo criticada na web por comportamentos controversos. "Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta”, disse a assessoria de imprensa da cantora.

Em suas redes sociais, Gretchen também afirmou que Jenny estaria chateada por Bia ter sido chamada para A Fazenda e não ela. "A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece", afirmou.

