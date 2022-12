Quem ganhou A Fazenda 2022: Iran Malfitano fica em 3º lugar

Quem ganhou A Fazenda 2022 em terceiro lugar foi Iran Malfitano. O ator chegou até a final do jogo, mas não conseguiu superar as adversárias Bárbara Borges e Bia Miranda. O integrante do grupo B sai do confinamento apenas com os prêmios conquistados ao longo da temporada.

Quem ganhou A Fazenda 2022 em 3º lugar foi Iran

O peão Iran Malfitano foi o menos votado na final de A Fazenda 2022. O ator disputava o prêmio com Babi e Bia, mas as adversárias dispararam na frente. Não há premiação para o terceiro colocado - ele leva apenas os 'mimos' conquistados durante o jogo.

O artista jogou junto ao grupo B durante sua participação no programa, apesar de manter uma amizade com André Marinho, o que causou o rompimento da aliança do cantor com as integrantes do time A.

Iran não teve nenhum inimigo declarado ao longo do jogo, mas teve falas controversas que causaram polêmica na web. O mineiro causou revolta na web ao dizer que "quando o estupro é inevitável, relaxa e goza”, banalizando a violência sexual.

Outro momento que gerou muitas críticas ao peão nas redes sociais foi quando o ator contou que toma banho de piscina sem roupas com a filha de 11 anos. "Ela fica sem roupa e eu também. A gente fica na piscina brincando porque não tem ninguém, não tem vizinho de frente. A gente sai dali direto para o banho e boto ela na cama para dormir", disse.

O ator conseguiu se manter no jogo mesmo com as milhares de críticas recebidas na web. Nas vezes em que foi para a roça, recebeu porcentagens expressivas para ficar e não correu riscos de ser eliminado.

Iran ficou conhecido na década de 2000, quando interpretou Gui em Malhação. Na Globo, ele também esteve em Kubanacan (2003), Bang Bang (2005), Cobras & Lagartos (2006) e A Favorita (2008), sendo este seu último trabalho na Globo até então.

Depois de deixar a emissora carioca, assinou com a Record e atua nos folhetins bíblicos do canal. Entre os trabalhos mais recentes de Iran, estão José do Egito (2013), A Terra Prometida (2016) e Gênesis (2021).

O ator foi casado com a modelo e atriz Elaine Albano, com quem teve sua única filha, Laura. Atualmente, Malfitano está solteiro. Ao longo do programa, alguns internautas 'shipparam' o peão com Bárbara Borges, principalmente após os finalistas darem um selinho na reta final do jogo.

