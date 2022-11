Final da novela A Favorita: 5 desfechos do último capítulo

O final da novela A Favorita está se aproximando! No próximo dia 11, o público relembra os desfechos das histórias de Flora (Patrícia Pillar), Donatela (Cláudia Raia), Halley (Cauã Reymond), Lara (Mariana Ximenes) e demais personagens. O folhetim termina com a prisão da grande vilã da trama e finais felizes para os casais.

Flora tenta matar Donatela e Zé Bob, mas acaba presa no final da novela A Favorita

Flora comete uma última vilania no final da novela A Favorita. A megera vai até o apartamento onde Donatela e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) passam a lua de mel e aponta uma arma para os dois. É quando Lara, Irene (Glória Menezes) e Silveirinha (Ary Fontoura) chegam para resgatar o casal.

Irene tira uma arma da bolsa e mira na vilã, mas é feita de chacota por ela. "O que você vai fazer, sua múmia? Vai atirar em mim? Você não sabe nem mexer nessa arma, não sabe destravar esse treco aí. Ah, dona Irene. Só a senhora mesmo pra me fazer rir numa hora dessas", debocha a vilã.

Lara então puxa o revólver da mão da avó e aponta para sua própria mãe. “Olha só pra isso, a vaquinha resolveu agir”, debocha a vilã. “Atira, Lara, e então você será uma assassina como eu. Atira na sua mãe”. A mocinha reage: "você não é a minha mãe. A minha mãe é a Donatela!”.

A loira acerta uma bala no ombro de Flora, que cai ferida no chão. A assassina se recupera do tiro que levou e volta para a cadeia, onde é maltratada pelas outras presidiárias.

Silveirinha volta a ser empresário

Silverinha deixa de ser cúmplice de Flora e passa a ajudar Donatela a se vingar da vilã. É claro que a megera não deixa a traição do ex-comparsa passar batido e esfaqueia o personagem durante o casamento de Donatela e Zé Bob na reta final da trama.

Ele sobrevive e recomeça sua vida após a prisão da megera. Silveirinha volta a ser empresário e aparece gerenciando a carreira de uma nova dupla infantil.

Finais de Halley, Lara, Maria do Céu e Cassiano

Halley e Lara finalmente ficam juntos no final da novela A Favorita. Depois da loira descobrir que seu amado nunca teve um envolvimento amoroso com a mulher que ela viu na boate, ela dá uma nova chance ao rapaz e os dois reatam de vez.

No último capítulo da trama, nasce o filho de Halley com Maria do Céu (Deborah Secco) - a jovem dá à luz em baixo de uma árvore. Maria se apaixona de verdade por Orlandinho (Iran Malfitano), com quem engata um relacionamento.

Quem também tem um final feliz é Cassiano (Thiago Rodrigues) que depois de abrir mão de Lara, encontra o amor com Alícia (Thaís Araújo).

Irene e Copola ficam juntos no final de A Favorita

Outro casal que vive felizes para sempre no final de A Favorita é Irene e Coppola (Tarcísio Meira).

A avó de Lara ficou viúva após a morte de seu marido Gonçalo (Mauro Mendonça), enquanto Copola se separa de sua então esposa Iolanda (Suzana Faini) e fica livre para reatar com Irene.

Nas cenas finais, Irene aparece tocando piano, quando Copola aparece no local e se junta a ela. "A senhorita permite que eu me sente ao seu lado?", dirá o idoso. "Mas é claro, cavalheiro!", responderá a milionária, em clima de romance.

Casamento de Juca e Cida

Depois de tantos dramas amorosos ao longo da novela, Cida (Cláudia Ohana) se casa com Juca (Bento Ribeiro). A caminhoneira volta para Triunfo e descobre que seu amado esteve esperando por ela esse tempo todo. O jovem reforma sua casa para que ela fique exatamente do jeito que um dia ele e a namorada sonharam em morar juntos. Em seguida, o rapaz pede sua amada em casamento e ela aceita.

No dia da união, Cida se atrasa o que acaba levando seu noivo a achar que ela desistiu do casamento. "A Cida, desistir do casamento? Duvido! Dessa você não se livra nunca mais", brinca a sogra.

A caminhoneira enfim entra na igreja acompanhada de Copola e diz 'sim' ao seu amado, com quem vive feliz para sempre.