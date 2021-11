Novela Gênesis: quantos anos viveu Jacó?

Falta pouco para o público acompanhar o desfecho da novela Gênesis na tela da TV Record. Um aguardado momento que irá acontecer no final do folhetim é o reencontro de Jacó com o filho José depois de décadas afastados. Quantos anos viveu Jacó (Miguel Coelho/Petrônio Gontijo)? O personagem revê o filho quando já passou de um século de vida.

Quantos anos viveu Jacó?

De acordo com a Bíblia, Jacó morreu aos 147 anos de idade. Na época, ele vivia no Egito, pois desde que deixou a terra de Canaã para reencontrar o filho José (Juliano Laham), nunca mais retornou.

As escrituras dizem que o patriarca viveu ao lado de José no Egito durante 17 anos. Sendo assim, como Jacó viveu no total 147 anos, ele chegou na terra do faraó aos 130 anos de idade.

José viveu 37 anos a menos que Jacó, o filho do patriarca com Raquel morreu aos 110 anos, também no Egito. O personagem bíblico passou 93 anos de sua vida por lá. Desde que chegou ao país como escravo, aos 17 anos, José nunca deixou as terras. Ele se tornou governador quando estava completando 30 anos de idade.

Filho de número 12 – no total foram 13, sendo apenas uma mulher – José nasceu quanto a idade de Jacó já estava avançada, no entanto, a Bíblia não revela exatamente a idade do homem nesta época. O que é descrito é que o patriarca amava José mais do que os demais filhos porque ele era o “filho da sua velhice”. Além de ser fruto do relacionamento com Raquel (Thaís Melchior/Giselle Tigre), esposa que ele amou mais.

*A informação de quantos anos viveu Jacó foi consultada na Almeida Corrigida Fiel Online.

Quando acaba a novela Gênesis

O aguardado reencontro de José e Jacó após anos vivendo separados acontecerá na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, quando o último capítulo está previsto para ir ao ar. O folhetim vai ser exibido no horário de sempre, na faixa das 21h, depois do Jornal da Record.

É possível acompanhar a exibição na Record TV ou pela aba ‘no ar’ do Playplus. Para quem perder o capítulo ao vivo, ele ficará disponível no Playplus, porém, apenas para assinantes do serviço – o valor mensal é de R$ 15,90.

O reencontro com os irmãos já aconteceu, agora falta com o pai:

