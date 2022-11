Roça de hoje terá eliminação dupla em A Fazenda 2022; web vê armação

O público foi surpreendido na noite de quarta-feira (9) com uma informação crucial sobre a oitava roça de A Fazenda 2022: a berlinda de hoje (10) será marcada por uma eliminação dupla. Ou seja, dos quatro participantes que estão na roça desta semana, dois se despedirão do confinamento de Itapecerica da Serra de uma vez.

Como vai ser a eliminação dupla da Fazenda 2022?

Para quem nunca conferiu uma eliminação dupla antes, a dinâmica não é difícil de entender. Como o nome já indica, dois participantes deixarão a casa nesta berlinda, invés de apenas um como ocorre semanalmente.

Por conta disso, a formação da oitava berlinda foi um pouco diferente. Cinco peões se tornaram roceiros. O quinto e último a pisar na berlinda da semana foi definido pela chama preta, que estava nas mãos de Pétala Barreiros.

Apesar do número maior de roceiros, apenas 3 realizaram a prova do fazendeiro, como sempre. Dois peões foram vetados da disputa e quem venceu a briga pelo chapéu escapou da disputa por permanência.

Agora, quatro permanecem na roça. Durante o programa ao vivo desta quinta-feira (10), Adriane Galisteu informará quem fica e quem sai nesta eliminação dupla. Não foi revelado como será a ordem dos retornos e se os dois salvos pelo público serão anunciados logo de cara.

Para manter o mistério e interesse do público, é possível que seja anunciado primeiro um nome entre os que ficam e logo em seguida um eliminado, deixando o destino de dois roceiros ainda incerto. A votação oficial é encerrada pouco antes dos anúncios.

Quem está na roça?

Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte e Moranguinho estão competindo na oitava roça da temporada e vão enfrentar a eliminação dupla de hoje. A mulher fruta caiu na berlinda por causa dos votos da casa e puxou Ruivinha de Marte da baia.

Já Alex sobrou no Resta Um e Deborah foi a quinta indicada da semana, por culpa da chama preta. Alex e Moranguinho foram direto para a berlinda porque acabaram vetados da prova do fazendeiro. Na briga pelo chapéu, Bárbara Borges levou a melhor e conseguiu escapar da roça. A atriz estava na berlinda porque foi indicada pela fazendeira Bia Miranda.

Público acusou falta de transparência da produção

O anúncio da eliminação dupla não deixou o público de A Fazenda 2022 contente. Isso porque a revelação só foi feita depois do resultado da prova do fazendeiro da semana. Parte dos fãs do reality show acusou a produção do programa de não ser transparente e manipular o jogo.

Após a disputa pelo chapéu na noite de ontem, quarta-feira (9), a apresentadora Adriane Galisteu comentou para a audiência: "claro que não é apenas uma roça com quatro peões né gente. Amanhã dois roceiros vão embora da nossa fazendola. Não estou pronta para isso. Mas sim, nós teremos uma eliminação dupla".

Os participantes não foram informados sobre a dinâmica diferente nesta roça e a apresentadora deixou claro: "só que ninguém lá dentro vai saber disso por enquanto, então se prepara".

Nas redes sociais, reclamações tomaram conta. "Como que o programa avisa que a eliminação vai ser dupla após o resultado da prova do fazendeiro? Hahaha é descarado, gente", reclamou o jornalista Dantinhas no Twitter.

"É óbvio que essa eliminação dupla é para igualar o número de participantes do grupo B com o grupo A. Manipulação extremamente escancarada e patética. Infelizmente o Britto Jr já tinha avisado", comentou o também jornalista Emerson Guimarães.

"Então a eliminação dupla só foi avisada depois da prova do fazendeiro!?!?kkkkk Esse programa não cansa de ser chacota", criticou um telespectador. "Tá muito claro quem o Carelli quer que vença essa edição, ainda mais essa eliminação dupla pra prejudicar o grupo B, acho vergonhoso demais, minha audiência eles não tem mais", reclamou outro.

então a eliminação dupla só foi avisada depois da prova do fazendeiro!?!?kkkkk

Parte do público também teorizou que a ideia da produção foi esperar o resultado da prova do fazendeiro para conferir se Bárbara Borges e Deborah Albuquerque estariam juntas na roça. Dois grandes nomes da edição, há quem pense que o programa não queria correr o risco de perder ambas, mas como Bárbara venceu o fazendeiro, o perigo não existia mais.

"Rodrigo Carelli tá achando que a gente é muito otário. Esperou ver que Deborah e Babi não iam juntas para avisar que a eliminação dupla. Que patético", escreveu o perfil do canal WebTV Brasileira.

"A Fazenda nunca chegará perto do bbb no quesito transparência com o público! No BBB antes da prova do líder é falado toda dinâmica que irá acontecer no decorrer da semana, na fazenda deixa acontecer a prova do fazendeiro pra dizer que terá eliminação dupla? Estranho", comentou outra fã.

Em outros realities do tipo, como o Big Brother Brasil por exemplo, em situações como essa, as informações são reveladas para o público com antecedência. Quando há mudanças na dinâmica da semana, como a formação de paredão, eliminação, Big Fone, entre outros, tudo é anunciado aos fãs antes dos acontecimentos decisivos da casa. Até para evitar esse tipo de acusação sobre manipulação da produção do programa.

