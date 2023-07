7 ex-BBBs que poderiam entrar em A Fazenda 2023

Com estreia prevista para setembro, o A Fazenda 2023 rural traz atores, cantores, influenciadores digitais e até ex-BBBs em uma competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhões. Alguns ex's brothers e sisters que estiveram no programa de confinamento da emissora concorrente estão na boca dos internautas, que cogitam a participação das celebridades. O DCI reuniu alguns nomes que poderiam participar do programa de acordo com os fãs nas redes sociais.

Gabriel Fop, do BBB 23 - cotados A Fazenda 2023

Um dos nomes que circulam nas redes sociais é de Gabriel Fop, 24, participante polêmico do BBB 23. O modelo teve uma passagem conturbada pela casa mais vigiada do Brasil e foi eliminado na segunda semana após um relacionamento conturbado com Bruna Griphao.

No entanto, enquanto o rapaz estava na Casa de Repescagem, ele afirmou que não participaria de A Fazenda se fosse convidado. Fop disse que participaria de outro reality, mas não o da Record.

Key Alves, do BBB 23 - cotados A Fazenda 2023

A atleta também é um dos nomes falados para fazer parte do elenco de A Fazenda 2023. Key Alves, 23, é jogadora de vôlei e influenciadora digital, somando mais de 11,7 milhões de seguidores.

Key também faz sucesso no OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo adulto. A ex-BBB optou por seguir carreira no entretenimento após deixar o programa - em 23 de junho, ela anunciou sua saída do Osasco Voleibol Clube, time no qual jogava como líbero.

Dicesar, do BBB 10 | Ex-BBBs em A Fazenda 2023

Dicesar, que participou do BBB 10, recentemente voltou às telinhas ao ser um dos confinados em A Grande Conquista. O maquiador não conquistou o número suficiente de votos para avançar para a fase da Mansão, mas sua passagem pelo reality da Record fez com que os internautas pedissem que ele participasse de A Fazenda 2023.

Em entrevista do DCI em maio deste ano, o maquiador afirmou que se inscreveu em A Grande Conquista para ser notado pelo diretor Rodrigo Carelli. "Foi bem difícil, mas eu queria que o público lembrasse de mim, torcesse por mim, queria ser notado pelo diretor Carelli. Acho que consegui", disse.

Veja: Vem BBB 24? Ex-BBB Dicesar quer notado por Boninho de novo

Felipe Prior, do BBB 20 - cotados A Fazenda 2023

Desde que deixou o BBB 20, o nome de Felipe Prior, 31, já apareceu nas listas de cotados para A Fazenda várias vezes. No ano passado, o arquiteto foi convidado novamente de acordo com o colunista Gabriel Perline, do iG, mas ficou de fora do programa por ter um compromisso na data do início do confinamento.

Prior foi um dos destaques da 20ª temporada ao lado de Babu Santana, seu maior aliado no jogo. O rapaz protagonizou o paredão mais votado da história, ao lado de Manu Gavassi, com mais de 1,5 bilhão de votos.

Natália Deodato, do BBB 22 | Ex-BBBs em A Fazenda 2023

Natália Deodato, 23, atualmente está participando de A Grande Conquista. A ex-BBB foi convidada para a fase da Vila, mas conseguiu avançar para a Mansão com os votos do público.

A Record tem o costume de convidar ex-participantes de seus próprios realities para outras atrações da emissora. Se Nati não sair campeã, há chances dela fazer parte do elenco do reality rural.

Veja: Ex-BBB, apresentador e cantor: 8 homens cotados para A Fazenda 2023

Gabi Martins, do BBB 20

Outro nome que já apareceu em listas de possíveis cotados em anos anteriores para A Fazenda é o de Gabi Martins, 26. A cantora esteve em 20ª edição do programa da Globo, no qual viveu um romance conturbado com Guilherme Napolitano.

Gabi segue carreira como cantora de sertanejo e influenciadora digital - a artista soma mais de 13,2 milhões de seguidores em sua página no Instagram. Seu último lançamento na música foi a faixa "3, 2, 1 Rapidin" em parceria com Beto & Breno, e "Indereço", sobre seu relacionamento com Lincoln Lau, que terminou após um traição.

Vanessa Mesquita, do BBB 14 | - cotados A Fazenda 2023

Outro nome que já foi coitado para A Fazenda em anos anteriores é Vanessa Mesquita, 36, vencedora do BBB 14. De acordo com o jornalista Léo Dias, em setembro de 2021, a médica voluntária já foi sondada várias vezes pela produção do programa.

Atualmente, a ex-BBB tem a sua própria ONG, o Instituto Pet Van, que resgata, cuida e promove adoção de animais. Ela também abriu sua própria clínica veterinária.

Veja: De Influencers a ex-BBBs: 10 mulheres cotadas para A Fazenda 2023