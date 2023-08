Quem são os participantes de A Fazenda 2023? Dois nomes são confirmados

Os nomes dos participantes de A Fazenda 2023 já começaram a circular na web. Apesar da lista oficial ainda não ter data certa para ser divulgada, algumas celebridades são dadas como confirmadas pela imprensa. Entre elas, está uma influenciadora digital e mais uma ex-bailarina do Faustão.

Carol Nakamura - participantes de A Fazenda 2023

A influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão Carol Nakamura, 40, é uma das participantes de A Fazenda 2023, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. A famosa já teria assinado o contrato para fazer parte do elenco deste ano.

Atualmente, Nakamura é uma das participantes do No Limite Amazônia, reality show de sobrevivência da Globo. A artista começou a carreira no ballet clássico e logo se tornou uma das bailarinas do extinto Domingão do Faustão, permanecendo no cargo entre 2005 e 2016.

Carol também investiu na carreira de atriz e esteve em "Sol Nascente" (2016) e "Bom Sucesso" (2019), novelas da Globo, além de ter se tornado repórter do programa "Na Estrada" em 2020. Esteve ainda nas competições "Super Chef Celebridades", quadro do Mais Você, e na "Dança dos Famosos" como jurada.

A famosa também já tem um pé na Record. Em 2023, participou do reality show "Casais em Apuros" ao lado do marido, Guilherme Leonel, e terminou a competição em 2º lugar.

Sophia Barclay confirmada no reality da Record

Outro nome dado como certo pela colunista é a influenciadora Sophia Barclay, 23. A jovem seria uma das convidadas do Paiol, onde ficam os participantes que precisam lutar pelo voto do público para entrarem no confinamento.

A influenciadora, que é uma mulher transsexual, ganhou notoriedade após afirmar ter ficado com o jogador de futebol Neymar em uma festa e quase assinou um "contrato de sigilo" para manter a relação em segredo.

A jovem revelou ter sofrido represálias da família após se declarar homossexual e, posteriormente, trans. Barclay disse que apanhou do pai e namorou meninas para ser "curada". Além disso, ela também foi abusada sexualmente por um amigo quando tinha apenas 7 anos de idade.

Sophia foi espancada e expulsa de casa aos 15 anos. Em 2006, se tornou drag queen o que a ajudou a descobrir a transsexualidade. Hoje, ela vive no Rio de Janeiro e soma mais de 140 mil seguidores em sua página no Instagram. Barclay também investe na carreira de cantora e compositora.

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 começa no mês de setembro, em data que ainda será divulgada pela Record. Mais um time de celebridades ficará confinado em Itapecerica da Serra em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Essa será a 15ª edição do reality rural da Record. Os famosos ficam confinados na mansão, onde devem não só brigar pelo valor milionário como cuidar dos animais do local. O participante que vencer a Prova do Fazendeiro é quem delega as funções para os demais moradores da casa.

A cada terça-feira, eles precisam montar a Roça da semana. Quatro pessoa são escolhidas para a berlinda, mas uma delas tem a chance de se livrar do risco de eliminação caso vença a Prova do Fazendeiro.

A eliminação acontece na quinta-feira. Ao contrário de outros realities shows, o público vota na pessoa que deve ficar no programa. A semana termina com a festa na sexta.

Além de Nakamura e Barclay, outros nomes circulam na web. São eles: Sidney Sampaio (ator); Hadson Nery (treinador de futebol e ex-BBB); Emily Garcia (influenciadora digital); Lucas Souza (ex-marido de Jojo Todynho); Rodrigo Godoy (ex-marido da Preta Gil); Bia Michelle (ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital); Juju Ferrari (influenciadora digital); Matheus Sampaio (influenciador digital e ex-Power Couple); Salgadinho (pagodeiro);

