Confirmado: quando começa A Fazenda 2023

Uma nova temporada de A Fazenda está confirmada pela Record TV. Ainda neste ano, novos peões competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhões no confinamento em Itapecerica da Serra. Essa é a 15ª edição do programa que convoca celebridades para a disputa.

Quando estreia A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 estreia no segundo semestre deste ano, conforme informou a comunicação da emissora. A data oficial ainda não foi divulgada pela Record, mas se seguir o calendários dos últimos anos, a estreia deve ocorrer no mês de setembro.

O programa tem duração média de três meses e termina em dezembro. Vinte famosos escolhidos pela produção ficam confinados em uma mansão no interior de São Paulo, onde precisam cuidar dos bichos da fazenda enquanto enfrentam os desafios do confinamento, provas e eliminações.

A cada semana, um deles é eliminado pelo público nas conhecidas "roças". Também é realizada a Prova do Fazendeiro, que decide quem é o líder da semana, além dos jogos da discórdia e outras dinâmicas.

O público pode acompanhar A Fazenda 2023 durante 24 horas pelo Playplus, plataforma de streaming da emissora que disponibiliza câmeras ao vivo aos assinantes.

A edição do ano passado do programa foi marcada por uma série de polêmicas, começando pela participação da advogada Deolane Bezerra. Na reta final, as irmãs e fãs da influenciadora foram até a porta do reality show pedir para que a peoa deixasse o jogo. Depois, foi a vez de Pétala Barreiros desistir da competição.

A temporada teve como campeã a atriz Bárbara Borges, principal rival de Deolane ao longo da temporada. A final também contou com Bia Miranda e Iran Malfitano.

A apresentadora Adriane Galisteu segue no comando da atração. A loira está à frente do reality show desde 2022, após a saída de Marcos Mion da Record no final de 2021, quando foi demitido logo após o fim da temporada de A Fazenda daquele ano.

Quem são os cotados da nova temporada?

Os convites para a A Fazenda 15 já começaram a ser disparados pela Record, conforme informado pelo colunista Gabriel Perline, do portal IG.

Uma das convidadas seria Carol Nakamura, 40, ex-bailarina do Faustão. A dançarina trabalhou no programa dominical entre 2005 e 2016, quando deixou a atração. Atualmente, ela é atriz e influenciadora digital, somando maias de 2,2 milhões de seguidores em sua página no Instagram. No entanto, a dançarina teria declinado o convite para o reality show e estaria fora do elenco.

Ainda segundo o colunista, outra cotada para a edição deste ano é Karol Menezes, 27, ex-esposa de Mussunzinho. A influenciadora digital participou do Power Couple, em 2022, ao lado do ex-marido.

Vale lembrar que Mussunzinho esteve no elenco de A Fazenda 2021, mas deixou o programa ainda no começo. O ator e Karol anunciaram o fim do casamento em abril deste ano.

De acordo com Fefito, colunista do UOL, outro possível participante é Lucas Sousa, ex-marido de Jojo Toddynho. O militar ganhou destaque na mídia após se envolver em uma série de polêmicas com a cantora, de quem se divorciou de forma turbulenta no final de 2022.

Outro nome citado pelo jornalista é o da influenciadora digital Bia Michelle, 22, ex-noiva de MC Gui - o cantor também já participou de A Fazenda. Os dois tiveram um término turbulento após a ex-dançarina do Faustão flagrar o artista em um motel com outra mulher.

Um grande desejo da produção do programa é ter o comediante Léo Lins, 40, no elenco. O humorista também se envolveu em polêmicas ao ser acusado de fazer piadas preconceituosas em seus shows de stand-up.

