Cotados para A Fazenda 2023: veja 9 possíveis participantes

Após uma temporada polêmica que reuniu nomes como Deolane Bezerra, Debora Albuquerque, Moranguinho, entre outros, o reality show da Record caminha para encontrar o seu elenco de A Fazenda 2023. O reality show comandado por Adriane Galisteu dá início a seu novo ano em meados de setembro e alguns nomes de cotados já se destacam.

Carol Nakamura - Cotados para A Fazenda 2023

A dançarina, apresentadora e atriz Carol Nakamura teve seu nome apontado pela coluna de Gabriel Perline, no IG, como uma das cotadas pela produção de A Fazenda 15. A famosa ficou conhecida ao trabalhar como uma das bailarinas do programa Domingão do Faustão.

Após deixar a atração dominical da Globo, em meados de 2016, ela passou a se dedicar a carreira de atriz e esteve nas novelas Sol Nascente (2016 - 2017) e Bom Sucesso (2019). Além disso, Carol é influencer e soma mais de 2 milhões de fãs no Instagram.

Karol Menezes

Outra famosa apontada por Gabriel Perline do IG é Karol Menezes, ex-esposa do ator Mussunzinho, que já participou de uma temporada do reality show da Record TV. Além disso, o casal esteve na temporada de 2022 do Power Couple Brasil e chamou atenção. Os dois estavam juntos enquanto o famoso competia pelo prêmio de A Fazenda, em 2021, e durante a competição de casais comandada por Adriane Galisteu no ano seguinte, mas em abril de 2023 o casal anunciou separação.

Saiba - Quem continua na Dança dos Famosos 2023?

Lucas Sousa - Cotados para A Fazenda 2023

O militar Lucas Souza é uma das apostas da Record, segundo o jornalista Fefito, do UOL. O rapaz é ex-marido de Jojo Todynho e polemizou nas redes sociais com revelações sobre o casal depois do divórcio, que ocorreu no final de 2022. Alguns meses atrás, Lucas Souza apareceu também em listas de cotados para A Grande Conquista, novo reality show da emissora que entrou na programação no lugar de Power Couple, mas o ex-marido da cantora não integrou a lista final de participantes do programa apresentado por Mariana Rios.

Relembre - Quem ganhou A Fazenda 2022

Key Alves do BBB 23 pode estar em A Fazenda 2023

Recentemente um destaque na edição de 2023 do Big Brother Brasil, Key Alves apareceu na coluna de Fabia Oliveira do Metrópoles e outros portais como uma aposta para A Fazenda 2023. A jovem é jogadora de vôlei e famosa também como influencer digital, são milhões de fãs nas redes sociais. Além disso, ela também polemiza ao ter uma conta badalada no site adulto OnlyFans.

No reality show da Globo, ela deu início a um relacionamento com o empresário Gustavo, do time dos anônimos, que não durou aqui fora. Além da participação no BBB 23, ela foi escolhida para um intercâmbio entre realities e esteve por alguns dias no La Casa de Los Famosos, programa mexicano.

Leia também - Quem é a irmã gêmea de Key Alves

Juju Ferrari - Cotados para A Fazenda 2023

Rival da advogada Deolane Bezerra, Juju Ferrari está entre os cotados de A Fazenda 2023, segundo a colunista Mariana Morais, do Em Off. De acordo com a jornalista, a atitude da emissora é de irritar e dar o "troco" para Deolane, que causou na edição de 2022 do reality show rural e saiu do jogo por pressão da família, que reuniu um grupo de pessoas fora do confinamento do programa que exigiam a liberação da loira.

Juju Ferrari e Deolane não se dão bem. Recentemente, a influencer com mais de 7 milhões de seguidores revelou nas redes sociais que foi desconvidada da festa junina de Carlinhos Maia por pedidos de Deolane, que não queria a rival no evento.

Relembre - Deolane saiu da Fazenda e Record revela motivo

Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio já teria assinado com a Record para participar de A Fazenda 2023, segundo a jornalista Fábia Oliveira do Metrópoles. O ator apareceu nos últimos tempos em algumas obras da Record, como o compilado de produções bíblicas da emissora A Bíblia (2022), a novela A Terra Prometida (2016), Apocalipse (2017 - 2018), Topíssima (2019), entre outros.

O famoso já trabalhou na TV Globo em obras como Amor à Vida (2014), Malhação (2013), Salve Jorge (2012 - 2013), Tititi (2010), etc. Sua estreia no canal foi em 1998, quando esteve em Sandy & Junior Especial.

Confira - Jeff Machado novelas: Bom Sucesso, Reis e papeis do ator

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

Segundo o colunista Thiago Sodré, do O Dia, o personal trainer Rodrigo Godoy aparece entre os cotados para o elenco de A Fazenda 2023. Rodrigo é mais conhecido por ter sido marido de Preta Gil, com quem ficou durante 8 anos. Os dois se separaram no primeiro semestre de 2023 durante um turbilhão de polêmicas que tomou as redes sociais e mídia, com acusações de traição do personal trainer que teriam acontecido durante o tratamento de câncer da filha de Gilberto Gil.

Veja - Como está a Preta Gil? Cantora volta ao trabalho

Bia Michelle - Cotados para A Fazenda 2023

Outro nome que surgiu na coluna de Fefito, do UOL, é o de Bia Michelle, ex-noiva de MC Gui, cantor que já apareceu no reality show rural da Record TV, na edição de 2021. Nos últimos meses, a ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital com 1,5 milhão de seguidores no Instagram viveu uma polêmica ao postar um vídeo na web que revelava ter pego o noivo no flagra com outra mulher em um motel.

Léo Lins

Ainda segundo Fefito, do UOL, a "celebridade dos sonhos" dos produtores do reality show da Record é o humorista Léo Lins. O famoso esteve recentemente envolvido em polêmica depois de ter tido um de seus shows removidos do Youtube sob acusações de piadas de cunho racista. Léo Lins também namorou Aline Mineiro durante quatro anos, modelo, influencer e ex-panicat que apareceu em A Fazenda 2021.

Leia também - Onde vai ser a sede de A Fazenda 2023?