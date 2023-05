Eliminado de A Grande Conquista, ex-BBB Dicesar ainda sonha com fama

O maquiador Dicesar, 57, retornou à televisão como um dos participantes da primeira etapa do A Grande Conquista, reality show original da Record. Ao contrário do que muitos espectadores imaginam, o ex-BBB se inscreveu para estar na atração junto a outros anônimos e famosos.

Em entrevista exclusiva ao DCI, Dicesar falou sobre seu objetivo ao participar do programa e quais serão seus próximos passos daqui para frente.

Dicesar revela planos para o futuro

Dicesar deixou A Grande Conquista sem conseguir avançar para a fase da mansão ao ficar em 11º lugar na votação popular que colocou apenas dez participantes na próxima etapa. Apesar da eliminação, o maquiador afirmou que não se arrependeu de participar do programa, onde conviveu com outras 69 pessoas na Vila e dormiu ao relento. “Não me arrependi não. Foi bem difícil, mas eu queria que o público lembrasse de mim, torcesse por mim, queria ser notado pelo diretor [Rodrigo] Carelli. Acho que consegui”, avaliou.

O maquiador ficou mais conhecido por participar do BBB 10. Dicesar foi eliminado do confinamento da Globo em um paredão contra Marcelo Dourado, o vencedor da edição, e terminou em 5º lugar no reality show. Depois de sua saída do programa, o artista trabalhou por quatro anos no Programa da Eliana, no SBT, com o quadro “Adogo”, que faria referência ao seu bordão “adoro”. Também fez breve participações em outras atrações como A Praça É Nossa (SBT), Estrelas (Globo), Altas Horas (Globo) e Pânico na TV (Rede TV!).

O paranaense, que vive há mais de três décadas em São Paulo, continuou trabalhando como maquiador e drag queen nos últimos anos, além de ter produzido seu próprio show de stand-up, o “BBB do Babado”, no qual fala sobre sua experiência no reality show da Globo. Na época da pandemia, trabalhou como vendedor em uma loja de roupas na capital paulista para se sustentar.

O ex-BBB também é conhecido como Dimmy Kieer, nome de sua drag queen que existe há mais de 25 anos. Até hoje, foi a única drag a participar de uma edição do Big Brother Brasil.

Dicesar afirmou que se inscreveu para A Grande Conquista pelo cachê e com esperança de sair da Vila e ir para a Mansão, onde os vinte escolhidos pelo público seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. Agora, ele diz torcer para a também ex-BBB Natália Deodato.

O ex-BBB ainda sonha com um retorno para a televisão e aos palcos. “Meu sonho voltar com meu show stand-up, voltar a maquiar para alguma marca e minha personagem drag, Dimmy, ser apresentadora de um programa de calouros ou jurada”, revelou. Dicesar também tem o desejo de trabalhar em alguma plataforma de streaming. “Minha história de vida rende muitos likes [risos]”, finalizou.

