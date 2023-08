Dudu Camargo vai entrar em A Fazenda 15?

O jornalista Dudu Camargo, 25, pode ser um dos participantes de A Fazenda 15. O ex-apresentador do SBT está fora da TV desde que foi demitido da emissora após protagonizar uma polêmica nos bastidores do canal de Silvio Santos. Agora, ele pode ganhar uma chance de voltar à televisão.

É verdade que o Dudu Camargo vai para A Fazenda?

Dudu Camargo teria conversado com diretores da Record para fazer parte do elenco de A Fazenda 15, conforme adiantado pelo colunista Gabriel Perline, do iG. O próprio apresentador é quem estaria negociando a participação no programa, sem intermédio de empresários. A equipe de Carelli também está bastante interessada em tê-lo na nova edição.

A emissora já teria convidado o jornalista anteriormente, mas na época não conseguiu sucesso pois Dudu estava focado em tentar uma vaga em noticiários de outras emissoras após a demissão do SBT.

Na última segunda-feira, 28, o apresentador compartilhou em seus stories uma publicação de uma página de fofocas com supostos nomes de participantes de A Fazenda. Entre os possíveis peões, estavam listados MC Pipokinha, Jacaré, Hadson Nery, Emily Garcia, Lumena e o próprio Dudu Camargo.

No entanto, todos sabem que quem realmente vai participar do programa não pode em hipótese alguma confirmar que faz parte do elenco antes do anúncio oficial da Record, sob pena de eliminação caso isso aconteça. Sendo assim, é possível que o jornalista só esteja brincando sobre os rumores.

Dudu está fora da televisão desde junho após um escândalo escatológico. Segundo o jornalista Gabriel de Oliveira, do site TV Pop, o jornalista teria defecado no camarim e se limpado com uma toalha. Dudu ainda teria escondido o pano atrás do micro-ondas, o que fez com que o cheiro se espalhasse pelo local que também é utilizado por outros apresentadores.

Depois que a camareira encontrou a toalha, os executivos verificaram as câmeras de segurança e descobriram que Dudu foi o responsável pela sujeira.

O jovem teria batido na porta de outras emissoras e entregado currículo após deixar o SBT, mas ainda não conseguiu um novo emprego até agora.

Quando começa A Fazenda 15?

A Fazenda 15 estreia em 19 de setembro, terça-feira, na faixa das 22h30. O programa vai ao ar diariamente na Record e conta com transmissão 24 horas pelo Playplus, plataforma de streaming da emissora.

A lista oficial dos participantes costuma ser divulgada poucos dias antes do confinamento. Neste ano, haverá novidades: o programa começa com 28 peões. 18 deles fazem parte do elenco fixo e vão direto para a sede, onde já entram na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Os outros 10 vão participar da dinâmica do Paiol. Eles ficarão confinados em um quarto do lado de fora da sede e devem convencer o público de que merecem uma chance no programa. Os quatro mais votados pela audiência entram para o reality show, enquanto os demais voltam para casa.

Enquanto os nomes do peões não são divulgados, possíveis listas circulam na web com nome de famosos que podem fazer parte do programa. Entre os citados, estão: Lucas Souza (ex-marido de Jojo Todynho), Hadson Nery (ex-BBB), MC Pipokinha (cantora), Sidney Sampaio (ator), Juliano Floss (influenciador digital), Gustavo Rocha (influenciador digital), Karoline Menezes (ex-mulher do Mussunzinho), Carol Lekker (Miss Bumbum 2022) e Erick Ricarte (ex-A Grande Conquista).

O programa segue apresentado por Adriane Galisteu, que retorna para o terceiro ano no comando do reality rural. A Fazenda 15 é dirigida por Rodrigo Carelli.

