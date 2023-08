Veja suposta lista de participantes de A Fazenda 2023

Faltando menos de um mês para a estreia de A Fazenda 2023, alguns nomes de possíveis participantes cotados já começam a circular na web. Mais uma suposta lista de peões foi divulgada nos últimos dias, pelo portal Terra, que aponta 10 celebridades que podem estar no elenco da nova temporada, além dos famosos que disputam as vagas do Paiol.

Quem vai participar de A Fazenda 2023?

A Fazenda costuma selecionar vinte celebridades para participar dos realities shows todos anos. Além do elenco fixo, o programa também vai dar a chance do público escolher quem merece ganhar uma vaga na competição por R$ 1,5 milhão através da votação do Paiol.

Entre os nomes que devem estar no elenco da sede, estão influenciadores digitais, ex-BBB's, atores e cantores. Vale lembrar que se trata de especulação, já que a data de divulgação da lista oficial ainda não foi liberada pela emissora.

Lucas Souza, 21: militar do exército e influenciador digital. O rapaz é mais conhecido por ser ex-marido da cantora Jojo Toddynho, de quem se separou no final do ano passado após uma série de polêmicas e acusações de traição. O jovem soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

Hadson Nery, 42: treinador de futebol e ex-BBB. Ficou conhecido por ter participado do "Big Brother Brasil" na 20ª edição, sendo eliminado na 3ª semana. No ano passado, participou do "Power Couple Brasil 6" ao lado da esposa. Hoje trabalha como técnico do time Varginha Esporte Clube (VEC).

MC Pipokinha, 25: cantora. Ficou famosa no ano passado com suas letras de funk. Vídeos dos shows da cantora, que contam com danças sexuais, viralizaram na web.

Sidney Sampaio, 43: ator, famoso por ter sido um dos galãs da Globo nos anos 2000. É lembrado pelas novelas "Malhação" (2001), "Alma Gêmea" (2005), "Sete Pecados" (2007) e "Amor à Vida" (2013). Nos últimos anos, esteve em folhetins da Record.

Juliano Floss, 18: influenciador digital, somando mais de 5 milhões de seguidores em sua página no Instagram. Atualmente namora a cantora Vivi.

Gustavo Rocha, 23: também é influenciador digital e YouTuber. Ficou conhecido por gravar vídeos ao lado do irmão gêmeo Túlio Rocha.

Karoline Menezes, 27: é empresária, assessora e influenciadora digital. Participou do "Power Couple Brasil 6" ao lado do ex-marido Mussunzinho, de quem se separou neste ano.

Carol Lekker, 24: vencedora do concurso Miss Bumbum 2022. Anteriormente, viralizou nas redes sociais por ser contratada por mulheres que querem testar a fidelidade dos namorados e maridos nas redes sociais.

Erick Ricarte, 32: conhecido por ter participado do reality show "A Grande Conquista". É ator e jornalista.

Quem vai participar do Paiol?

A dinâmica do Paiol volta a ser realizada neste ano. Algumas celebridades ficam confinadas em um quarto do lado de fora da Sede, onde convivem por alguns dias enquanto tentam convencer o público de que merecem entrar na competição. Apenas o mais votado garante uma vaga, enquanto os demais voltam para casa.

Rumores indicam que, neste ano, A Fazenda 2023 convidará alguns peões que foram expulsos em edições anteriores para uma nova chance. Entre os possíveis nomes, está o influenciador digital Ney Lima, a cantora Adriana Bombom e sua filha, Olívia Nobre.

Também circula o nome do empresário Shayan Haghbin, que participou do reality show do ano passado. Mais conhecido por ter feito parte da primeira temporada do "Casamento às Cegas Brasil", o rapaz entrou para o confinamento da Record mas foi expulso após uma briga com Tiago Ramos que resultou em agressões. Ambos foram eliminados após quebrarem as regras.

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 15 estreia em 19 de setembro, terça-feira, na faixa das 22h30, horário de Brasília. O programa vai ao ar diariamente na Record.

Em mais uma edição do reality rural da Record, as celebridades ficam confinadas na sede em Itapecerica da Serra onde competem pelo prêmio milionário enquanto devem cuidar dos animais que ficam no local. A cada semana, é realizada a Prova do Fazendeiro.

O vencedor delega as tarefas para os demais peões e também manda um rival para a roça, formada às terças-feiras. As eliminações acontecem às quintas, quando o menos votado para ficar pelo público deixa o programa.

Em live, a Record já divulgou as primeiras fotos da sede deste ano após a reforma. A lista oficial dos participantes também deve ser divulgada em breve.

Quem vai apresentar o reality show?

O programa segue apresentado por Adriane Galisteu, que está no comando do reality show há dois anos. A loira assumiu o posto após a demissão de Marcos Mion no final de 2020.

Anteriormente, a apresentadora também estava no comando do Power Couple Brasil. O programa foi cancelado neste ano por conta da baixa audiência.

A loira assinou com a emissora em março de 2021 depois de um tempo sumida das telinhas. Galisteu esteve na novela "O Tempo Não Para", em 2018, No ano anterior, foi uma das participantes da "Dança dos Famosos".

Galisteu já tinha um longo histórico como apresentadora de TV, passando por diversas emissoras, como Band, Discovery Home & Health e RedeTV!

