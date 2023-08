Participantes A Fazenda: Pipokinha vai participar de A Fazenda 2023?

A décima quinta temporada de A Fazenda está se aproximando e as apostas dos nomes dos famosos que integrarão o elenco da edição está a todo vapor na mídia e nas redes sociais. Pipokinha, MC que está sempre em destaque em polêmicas na internet, é cotada para o reality show rural e uma pista pode indicar se a famosa realmente vai ser confinada em Itapecerica da Serra nos próximos meses.

Pipokinha está entre os cotados para A Fazenda 2023

MC Pipokinha é uma grande aposta entre os fãs do reality show da Record nas redes já há alguns meses e por isso aparece em várias listas de cotados. Devido a famosa ser um nome polêmico, ela é o tipo de perfil que agrada a produção do programa, que já levou outras figuras emblemáticas para o programa, como Nego do Borel, Liziane Gutierrez, entre outros.

Além disso, a agenda da famosa pode ser uma pista para quem acredita que ela está entre os participantes de A Fazenda 2023. Por enquanto, a famosa tem shows marcados apenas para o mês de agosto e um único evento na primeira semana de setembro, no dia 9, um sábado, em São Paulo. Depois disso, a Pipokinha não tem mais nenhum compromisso profissional, o que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha.

Como A Fazenda 2023 tem previsão de começar no dia 19 de setembro - segundo apuração da coluna de Ives Ferro no Notícias da TV - a agenda vazia daria tempo para MC Pipokinha entrar no reality show e participar do pré-confinamento que é feito com os participantes dias antes da estreia da temporada.

Por enquanto, a cantora tem mantido seus shows e publicações nas redes sociais normalmente. Ela não fez comentários sobre uma possível participação em A Fazenda 2023 depois de aparecer em várias listas na internet, mas se a famosa realmente tiver acertado sua participação com a Record, faz parte do contrato não revelar a ida do reality. Assim, muitas celebridades negam que estarão no programa antes do pré-confinamento começar e algumas preferem manter o silêncio sobre o assunto.

Qual o nome verdadeiro da MC Pipokinha?

Conhecida em todo o país como MC Pipokinha, o verdadeiro nome da cantora é Doroth Helena de Sousa Alves. A jovem nasceu em 17 de agosto de 1998 e é natural de Santa Catarina. Ela cresceu na cidade de Tubarão-SC e hoje vive em São Paulo, cidade em que mora desde 2019 e começou o trabalho no mundo da música.

A carreira de MC Pipokinha começou a se destacar em 2020 e faz parte do segmento "funk ousadia", por isso incomoda muita gente. Desde que viralizou na internet, a jovem é alvo de comentários por conta das cenas de conotação sexual ao lado de dançarinos em seus shows.

Uma das polêmicas mais recentes da famosa ocorreu em março, quando ela debochou do salário de professores em um story do Instagram. A cantora lia mensagens dos fãs e se deparou com um comentário de uma garota que contou ter discutido com uma professora por causa da MC. "Trinta minutinhos no palco eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes", comentou a jovem, o que gerou várias críticas ao comportamento da funkeira.

Depois do polêmico comentário, alguns shows de Pipokinha chegaram a ser cancelados e a assessoria jurídica de Pipokinha precisou se declarar. "Sob nenhuma hipótese, MC Pipokinha agiu com a pretenção de ofernde uma classe tão importante para o crescimento de nosso país", afirmou. Apesar da situação, a carreira da cantora continuou e depois ela permaneceu marcando e realizando shows pelo país.

