Ex-BBB vende vaga em A Fazenda por R$ 2 milhões; entenda polêmica

Próximo de iniciar a décima quinta temporada, o reality show A Fazenda tem sido alvo de uma polêmica envolvendo uma suposta participação de um ex-BBB em um golpe que promete vender vagas no programa por R$ 2 milhões. A emissora já fez alerta sobre a situação.

Dá para comprar vaga em A Fazenda?

A equipe da Record trabalha para encontrar um elenco para A Fazenda todos os anos e muitos interessados em participar do programa ficam de fora, o que para alguns pode gerar uma oportunidade de enriquecer. Esse assunto virou pauta na internet na última segunda-feira, 7 de agosto, depois do jornalista Gabriel Perline, do IG, expor um esquema de golpe para tentar tirar dinheiro de pessoas com vontade de participar da atração apresentada por Adriane Galisteu.

De acordo com as informações da apuração do colunista, um agente de subcelebridades e um ex-BBB estão envolvidos em um esquema que promete conseguir uma vaga em A Fazenda para os desesperados. O nome do ex-participante do programa da Globo não foi revelado, mas sabe-se que ele já esteve em alguns realities da Record, por isso ele alega que é próximo do alta escalão da emissora e pode ajudar futuros competidores.

A situação foi parar na mídia por causa de uma celebridade que quase foi vítima da dupla e cedeu ao IG mensagens do Whatsapp em que o ex-BBB pedia por R$ 2 milhões para colocar a pessoa no programa. Esta celebridade, que também não foi identificada, é um nome sugerido em várias listas de cotados para A Fazenda 2023, mas não recebeu contrato da emissora até agora, por isso foi procurada pelo agente e o ex-BBB, que prometeu que lhe arranjaria uma vaga no programa.

Nas redes sociais, a história deixou o público de cabelo em pé, que até agora tem se mantido cauteloso. Por se tratar de um crime, as conversas e teorias entre os fãs do reality show na internet não tem sugerido nomes sobre quem seria esse ex-BBB golpista.

Mesmo que por enquanto a identidade do suposto golpista seja um segredo, ela deve ser revelada em breve. Ainda de acordo com o jornalista, a celebridade que expôs o golpe não quis "fazer escândalo" no momento, pois ainda tem esperança de ser do elenco de A Fazenda 2023 e está esperando a lista de participantes da temporada ser definida e revelada antes de tornar tudo público.

Esse não é assunto novo para A Fazenda, que já precisou desmentir outras vezes que não usa terceiros ou empresas de casting para montar o elenco de seu reality show. Curiosamente, esse assunto já estava sendo debatido alguns dias antes da revelação de Gabriel Perline no IG e por isso a emissora já havia se pronunciado e alertado os interessados em participarem do programa de possíveis golpes.

Em publicação do dia 4 de agosto no perfil oficial da Comunicação e Assessoria de Imprensa da Record TV no Twitter, o canal escreveu: "atenção, a Record TV NÃO usa empresas para escolher participantes de A Fazenda. Algumas agências estão dizendo que conseguem vagas para o reality. É golpe! O elenco de A Fazenda é escolhido e contatado diretamente pela produção de elenco da Record TV".

Quando começa o reality em 2023?

A Fazenda 2023 tem previsão de começar em setembro, o dia exato ainda não foi confirmado pela Record TV. Desde 2014, o programa costuma ficar no ar de setembro a dezembro. Antes disso, não havia mês fixo e às vezes as edições começavam em junho, maio, julho ou até novembro.

A apresentação desta décima quinta temporada será novamente de Adriane Galisteu, que comanda o programa desde 2021. Ela entrou no lugar de Marcos Mion, que apresentou o reality show durante três anos antes de migrar para a TV Globo.

Geralmente, o elenco é dividido entre dez nomes femininos e dez nomes masculinos. Desde a décima terceira temporada também é realizada a dinâmica do Paiol, que confina alguns famosos para que o público escolha quem vai integrar oficialmente o elenco da temporada. Quem vence o programa leva R$ 1,5 milhão para casa.

