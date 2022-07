Quando começa A Fazenda 2022 na Record TV

Quando começa A Fazenda 2022 é o que o público quer descobrir. O reality show rural da Record TV está em sua décima quarta edição e ainda não soltou novidades oficiais sobre a nova temporada, o que abriu espaço para especulações e dúvidas. A atração é comandada desde 2021 por Adriane Galisteu, que substituiu Marcos Mion.

Está previsto que o dia 13 de setembro, uma terça-feira, é quando começa A Fazenda 2022. A informação é do colunista Fefito, do UOL, que teve acesso ao plano comercial do programa, enviado para agências de publicidade do país.

O que está confirmado até agora é que Adriane Galisteu continua à frente do programa. Segundo o Purepeople, o cachê dos participantes da nova edição ficará entre os R$ 70 mil e R$ 150 mil. A quantia varia de acordo com a popularidade de cada competidor. Os mais famosos costumam receber mais para integrar o elenco do reality.

Se nada mudar nos próximos meses até o dia quando começa A Fazenda 2022, o prêmio será de R$ 1,5 milhão. Os prêmios que os participantes podem receber ao longo da edição de patrocinadores ou provas especiais, podem chegar até um valor de extra de cerca de R$ 500 mil. Quanto mais tempo um participante fica na casa, maior a conta bancária fica, mesmo que ele não chegue até a final do programa

Relembre a final do ano passado, que foi vencida por Rico Melquiades:

Quem vai participar de A Fazenda 2022?

Ainda de acordo com o colunista Fefito, alguns nomes estão sendo cotados para a edição e aparecem na lista de possíveis participantes da competição da Record: a atriz Solange Couto, a influenciadora Deolane Bezerra, as participantes do Power Couple 2021 Deborah Albuquerque e Márcia Fellipe e o ator Thomaz Costa. Nos últimos tempos, os nomes de Cláudia Baronesa e Karoline Menezes também foram citados, por terem se destacado durante o Power Couple 2022.

Solange Couto

Solange tem 65 anos e é conhecida por seus trabalhos na TV Globo. Nos anos 2000, ela interpretou a icônica dona Jura em O Clone, que recentemente foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo. Ela também atuou em Sinhá Moça (1986), Renascer (1993), A Viagem (1994), Da Cor do Pecado (2004), América (2005), entre outras. Na Record, ela apareceu em Balacobaco em 2012.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra é uma influenciadora digital e advogada de 34 anos de idade, natural do Pernambuco. Além da fama nas redes sociais, ela é conhecido por ser a ex de MC Kevin, que morreu no ano passado ao cair de um prédio. Ela também se aventurou na carreira musical e lançou uma música em homenagem ao ex.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque é atriz e influenciadora digital. A famosa de 37 anos de idade esteve na edição passada do Power Couple e chegou longe no jogo. Ao lado do marido, Bruno Salomão, ela ficou em segundo lugar na grande final da temporada e recebeu a coroa de vice-campeã. Atualmente, ela soma mais de 2 milhões de fãs no Instagram.

Márcia Fellipe

A cantora também foi participante do Power Couple 2021. Como Márcia e Deborah foram rivais durante o programa, é possível que o público assista novamente momentos de muito barraco caso as duas realmente estejam entre os participantes da nova edição de quando começa A Fazenda 2022. A artista de 43 anos de idade é conhecida por seu trabalho no forró. Ela é natural de Manaus e é dona de hits como Quem Me Dera, que soma mais de 450 milhões de visualizações no Youtube.

Thomaz Costa

O ator participou do Ilha Record em 2021, reality show da Record que era comandado por Sabrina Sato e agora passou para as mãos da atriz e cantora Mariana Rios. Hoje com 22 anos de idade, Thomaz ficou conhecido no país ao atuar na novela Carrossel, do SBT, com o personagem Daniel.

Baronesa

Mãe do cantor MC Gui e empresária do músico ao lado do marido Rogério, Cláudia Baronesa chamou atenção no Power Couple 2022 e também está entre as cotadas da temporada. A famosa desistiu do reality show e deixou a competição depois que uma confusão generalizada tomou conta do programa. O filho da dupla já participou de A Fazenda, na edição de 2020.

Karoline Menezes

Também destaque no Power Couple 2022, a influenciadora digital é casada com o ator e apresentador Mussunzinho, com quem tem um filho. O marido da famosa esteve em A Fazenda no ano passado e recentemente os dois foram coroados vice-campeões da atual temporada da competição de casais da Record.

