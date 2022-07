Programação da Ilha Record 2022: o que vai rolar no reality

A programação da Ilha Record 2022 traz de volta as provas, prêmios e o exílio, no qual os ‘eliminados’ podem controlar o jogo. A dinâmica se mantém a mesma do último ano, com treze famosos confinados em uma ilha em Paraty em busca do prêmio de R$500 mil.

Qual a programação da Ilha Record 2022?

A programação da Ilha Record 2022 consiste em provas em grupo, votações e o desafio de sobrevivência. Os participantes, assim como a apresentadora, ainda estão confinados na ilha e as gravações devem terminar na próxima semana. Ao contrário dos demais realities shows, o programa é totalmente gravado e não há votação popular, exceto para a escolha do vencedor do prêmio de R$250 mil.

Segunda-feira: todos se reúnem para uma prova em equipe. Os exploradores serão divididos em dois grupos, Esmeralda e Ametista. É nesta prova que os participantes precisam encontrar pedaços do mapa do tesouro. As dinâmicas misturam aventura, inteligência, capacidade física e trabalho em equipe.

O comandante da equipe vencedora, além de conquistar o privilégio de ficar sozinho no camarote, escolhe com quem fica os pedaços do mapa do tesouro conquistado e ganha o colar de proteção.

Terça-feira: a equipe vencedora da prova anterior ganha um bônus para curtir e relaxar. Enquanto isso, os perdedores voltam para a vila. Neste dia, há uma atividade de apontamento entre todos os exploradores, que funciona como um jogo da discórdia. A dinâmica promete render intrigas e tretas.

Quarta-feira: dia de votação. O comandante da equipe vencedora indica um explorador direto para o desafio de sobrevivência. Na votação, cada membro do time vencedor poderá votar em qualquer outro participante, inclusive no comandante.

Já os participantes da equipe perdedora só poderão votar entre si. O mais votado na soma das duas equipes também vai para o desafio de sobrevivência. No caso de empate, o comandante desempata.

Quinta-feira: dia do desafio de sobrevivência. Os dois escolhidos durante a votação disputam a permanência na vila. Quem vence, segue no jogo. O perdedor vai para o exílio e se tiver pedaços do mapa, terá que indicar quem herdará seus pedaços. O indicado decide o que fazer com o presente.

Sexta-feira: o explorador que perdeu o desafio de sobrevivência é levado pelo guardião ao exílio. De lá, ele vai ver tudo o que acontece na vila e poderá interferir no dia a dia dos exploradores.

Sábado: dia da recompensa do sobrevivente e festa para todos os exploradores.

Quando começa a Ilha Record 2022?

A Ilha Record estreia no dia 18 de julho, segunda-feira, a partir das 22h45. A segunda edição do programa será comandada pela atriz Mariana Rios, que substitui Sabrina Sato.

Neste ano, seis mulheres e sete homens competem pelo prêmio. São eles:

Jaciara Dias (ex-participante do Big Brother Portugal); Vitória Bellato (ex-De Férias Com o Ex e influenciadora digital); Whendy Tavares (Ex-panicat e modelo); Solange Gomes (jornalista e ex-banheira do Gugu); Ste Viegas (ex-De Férias Com o Ex e influenciadora digital); Aline Dahlen (ex-BBB e fisiculturista);

Bruno Sutter (cantor e humorista); Raphael Sander (ator); Kaio Viana (cantor de funk); Kaik Pereira (ator); Nakagima (Surfista e ex-De Férias Com o Ex); Caíque Aguiar (ator e ex-Fazenda); Fábio Braz (ex-jogador de futebol).

O reality show entrega dois prêmios no final da competição. Quem conseguir chegar ao desafio final e encontrar o tesouro leva R$500 mil. Já o segundo campeão é escolhido pelo público, através de uma votação popular no site do R7, que receberá o valor de R$250 mil.

No ano passado, Any Borges foi a grande vencedora, desbancando Pyong Lee na final. O prêmio de menor valor ficou com Mirella Santos, escolhida pelo público.

