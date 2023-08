Estreia A Fazenda 2023 é confirmada para setembro

Falta menos de um mês para o início de A Fazenda 2023 e os fãs já estão ansiosos para mais uma temporada do reality show rural. Serão três meses de confinamento para os participantes da temporada e quem conquistar o público vai levar para a casa a bolada de R$ 1,5 milhão, mais todos os prêmios que acumular ao longo da edição.

Que dia estreia A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 está prevista para começar no dia 19 de setembro, uma terça-feira. A TV Record ainda não confirmou a data, mas já se sabe que a estreia da nova edição será mesmo no mês de setembro, que marca o começo de uma nova temporada do programa desde a sétima edição.

A estreia da 15ª temporada do reality show rural será poucos dias após a grande final do Top Chef 2023, atual reality show da grade da Record, previsto para terminar no dia 14 setembro, uma quinta-feira. Diferente de Top Chef, que vai ao ar de quarta e quinta-feira, A Fazenda é exibida de domingo a domingo.

Se não houver mudanças entre a programação do ano passado e a da atual edição, nos domingos serão realizadas as disputas pelo poder do lampião, mas a exibição na televisão será apenas nas noites de segunda-feira. O programa de terça-feira é ao vivo e conta com formação de roça ao vivo.

Depois, na quarta-feira, os peões que foram parar no banquinho de roceiros da semana disputam a prova do fazendeiro e o campeão escapa da berlinda, que é decidida na quinta-feira a noite, também ao vivo. Nas sextas, é comum que seja realizado uma festa no confinamento. Quem tem Playplus assiste ao vivo e quem não tem vê os melhores momentos no programa de sábado a noite.

Quem vai apresentar

Esta é a terceira edição de A Fazenda que será apresentada por Adriane Galisteu, ela entrou no programa na edição de 2021 e é a primeira mulher a comandar o o reality show. Antes disso, a atração teve Marcos Mion entre 2018 e 2020, ele tinha boa recepção do público, mas deixou a Record TV no primeiro semestre de 2021 e depois migrou para o Grupo Globo, em que trabalhou na Multishow e em seguida conquistou o lugar de Luciano Huck na apresentação do Caldeirão.

Antes de Mion e Galisteu, outros três apresentadores marcaram A Fazenda. Robertos Justus - que já foi casado com Galisteu - que comandou as edições de 2015, 2016 e 2017, Britto Júnior, o apresentador que mais trabalhou no reality show, entre 2009 e 2014, e Rodrigo Faro, que apresentou a temporada especial, A Fazenda de Verão, em 2012.

Desde que assinou contrato com o canal de Edir Macedo para apresentar A Fazenda, Adriane Galisteu também ficou a frente da competição de casais Power Couple Brasil, apresentado por Justus entre 2016 e 2017 e Gugu Liberato, entre 2018 e 2019, que morreu em dezembro de 2019. A loira já tinha histórico na emissora antes de comandar os realities da casa e trabalhou por lá no É Show, entre 2000 e 2004, além de apresentar o especial de 50 anos do canal, em 2003.

Qual o prêmio de A Fazenda 15?

O atual prêmio de A Fazenda é de R$ 1,5 milhão e quem vence a edição sempre leva um pouco mais para casa, já que todos os participantes do reality show também ganham prêmios ao longo das provas e atividades da edição, o cachê de participação e ainda um valor por todas as ações de marcas patrocinadores em que participou no programa.

O valor já foi mais alto, entre a terceira e oitava temporada, a Record chegou a pagar R$ 2 milhões ao campeão, o que mudou a partir do nono ano de A Fazenda. Já nas duas primeiras edições, ambas exibidas em 2009, o prêmio era de R$ 1 milhão.

Para o segundo lugar, não há prêmio em dinheiro e ele conquista apenas um carro 0km. Diferente do vice-campeão, o terceiro lugar não ganha nenhuma recompensa na grande final do programa. O participante sai da edição apenas com o que conquistou durante a edição.

Onde é A Fazenda?

A sede de A Fazenda fica em Itapecerica da Serra, município do interior de São Paulo. Como o espaço não é muito distante da civilização e já foi alvo de carros de som de fãs e até a família de Deolane Bezerra no ano passado, surgiram boatos na internet que a Record decidiu deixar o Sítio Toca do Tuim para encontrar um novo espaço para a gravação do reality show em 2023, mas a emissora negou a informação por meio de seus canais oficias de comunicação em março e confirmou que A Fazenda continuará em Itapecerica da Serra para sua 15ª edição. Antes de 2017, A Fazenda era gravada em Itu, também no interior do estado de São Paulo.

O espaço em que o reality show confina os participantes passa por reformas todos os anos. A disposição da casa e a área externa não muda muito, mas sempre ganha um novo visual a cada nova temporada. O espaço da sede tem piscina, um quarto grande para todos os competidores, sala de estar e de jantar, varanda, banheiro privado e cozinha. Na parte de fora, ficam os animais e também a baia, em que mora o cavalo e também os perdedores das provas semanais do lampião. Por lá, há um banheiro e um chuveiro que é de uso obrigatório de quem vai para a baia.

Além disso, a partir da edição de 2021, no espaço também construído o Paiol. Ele serve de confinamento para alguns famosos na primeira semana de programa, que competem por uma vaga no elenco oficial da temporada. Depois que a dinâmica termina, o espaço costuma ser usado como prêmio para o fazendeiro da semana, que pode levar seus aliados para uma tarde de comes e bebes.

Como assistir A Fazenda 2023 ao vivo 24 horas

A Fazenda é exibida de domingo a domingo na TV Record e conta também com câmeras ao vivo 24 horas do confinamento. Quem prefere não gastar, pode conferir as edições diárias e cortes nas redes sociais, site oficial e Youtube da atração. Já aos interessados aos acontecimentos em tempo do reality show, é necessário ser assinante do Playplus para conferir.

Câmeras 24 horas ao vivo

Você já pode criar sua conta agora e se preparar para quando o reality show começar.

Passo 1 - Acesse https://www.playplus.com/ e clique em "cadastre-se". Escolha a opção "Plano Playplus", que custa R$ 15,90 ao mês, e aperte "avançar";

Passo 2 - Agora você selecionará a opção "Ao clicar ao lado você declara que está de acordo com o contrato de assinatura" e apertará o botão "Avançar". O site pedirá informações pessoais como nome, e-mail e você criará um login;

Passo 3 - Com sua conta pronta, para assistir A Fazenda 2023 ao vivo, é só acessar a página do reality show no Playplus e escolher qual câmera quer acompanhar.

Programa diário ao vivo pela internet

Para quem quer assistir aos programas diários do reality show, mas não tem uma televisão disponível, é possível ver tudo pelo celular, computador, tablet ou qualquer outro disponível móvel.

1 - Você precisará ter uma conta gratuita no Playplus para assistir aos programas noturnos de A Fazenda na Record TV. Vá na plataforma streaming (https://www.playplus.com/) e clique em "faça um teste grátis". Depois, você vai selecionar a opção "Play Gratuito";

2 - Quando clicar em "avançar", será redirecionado para uma nova página em que informará nome, e-mail e senha. O site também pedirá telefone para poder confirmar sua conta e depois você terá login e senha liberados;

3 - Ao acessar o Playplus na hora do programa, que geralmente começa por volta das 22h30 ou 22h45, você deve clicar em "No Ar", entre as abas superiores do site e então clicar na Record TV. Agora é só aguardar o programa começar na programação do canal!

