Enquete cotados para A Fazenda 2023: quem deve entrar no reality?

A Fazenda 2023 está chegando e o público anseia pelas novidades da temporada, que será apresentada novamente por Adriane Galisteu, em seu terceiro ano no reality show. E os cotados para a 15ª edição já se destacam nas teorias do público e veículos de comunicação. Veja os famosos que podem aparecer no programa da Record TV e opine em quem merece uma vaga na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão!

Sidney Sampaio - Cotados A Fazenda 2023

O ator Sidney Sampaio é um dos cotados de A Fazenda 2023 de maior destaque. Seu nome foi revelado pela jornalista Fábia Oliveira do Metrópoles ainda em junho e era dado como certo para a edição. No entanto, uma polemica em que o famoso no envolveu nas últimas semanas deixou sua participação em cheque. Ele destruiu um quarto de hotel e pulou do quinto andar de um hotel em Copacabana, segundo revelou o programa Balanço Geral RJ, da Record TV, no começo de agosto.

Entre o público, muito se pensou que talvez Sidney ficasse fora de A Fazenda 2023, mas ainda segundo Fábia Oliveira do Metrópoles, o ator continua entre os cotados e deve participar da edição. Ela revelou no dia 5 de agosto que o contrato que Sidney assinou para participar do reality show será cumprido e ele passará por tratamento e terapia antes de partir para o confinamento.

Lucas Sousa também está entre cotados de A Fazenda 2023

Outro nome que vem sendo indicado como um dos cotados de A Fazenda 2023 há meses é Lucas Sousa, ex-marido de Jojo Todynho. O ex-militar ficou conhecido no país quando se casou com a funkeira e viveu polêmicas após a separação, pois o casal trocou várias acusações nas redes sociais e brigou feio em público. Segundo o colunista Fefito, do portal UOL, o rapaz é uma das grandes apostas da edição.

Após deixar o exército, Lucas Sousa ingressou na carreira de influenciador digital e atualmente tem 2,8 milhões de fãs no Instagram. Ele chegou a ser cotado para o reality A Grande Conquista, exibido pela Record TV entre maio e junho de 2023, mas ele não fez parte do elenco da temporada.

Matheus Sampaio

Campeão do Power Couple Brasil 2022, Matheus Sampaio é um dos cotados de A Fazenda 2023, segundo informações do jornalista Gabriel Perline, do IG. O colunista revelou que o influenciador digital ficou animado com a proposta da emissora de competir da nova temporada do reality show rural, mas ainda não assinou um contrato que crave sua participação.

No ano passado, ele esteve na competição de casais da Record TV com com a também influenciadora digital Brenda Paixão, com quem começou a se relacionar ao participar do Brincando com Fogo, reality show da Netflix, em 2021. Eles chegaram a noivar após a vitória no Power Couple, mas terminaram alguns meses depois, em outubro de 2022.

Bruno Salomão

Outro nome que é diretamente ligado ao Power Couple Brasil é o de Bruno Salomão, cotado para A Fazenda 2023, segundo apuração de Fábia Oliveira do Metrópoles. Ele foi vice-campeão da edição de 2021 ao lado da esposa, a apresentadora, atriz e influencer Deborah Albuquerque, com quem tem uma filha. Eles ficaram conhecidos no reality show como "casal fênix" e conseguiram se salvar de diversas berlindas da edição. Apesar de uma torcida forte, eles perderam na grande final para Matheus Yurley e Mari Matarazzo.

A profissão principal de Bruno Salomão é de médico, na especialidade de urologia, mas ele também é conhecido nas redes sociais e 583 mil seguidores no Instagram.

Shayan - cotados para A Fazenda 2023

Shayan é um nome que pode estar em A Fazenda 2023, de acordo com Gabriel Perline do IG, que revelou que a Record TV convidou três expulsos da edição para integrar o elenco do Paiol, dinâmica em que o público vota para decidir quem merece uma vaga no elenco oficial. Entre os nomes citados por Perline, apenas Shayan aceitou convite para retornar, segundo o jornalista. O estrangeiro foi expulso da edição de 2022 do reality show rural, depois de se envolver em uma briga com o modelo Tiago Ramos, que passou das acusações e xingamentos e acabou se tornando física.

Empresário, Shayan se tornou conhecido no país em 2021, com a primeira temporada de Casamento às Cegas: Brasil, na Netflix. Ele fez casal com a modelo Ana Prado ao longo da temporada, eles chegaram ao altar, mas disseram não.

Juju Ferrari

A influenciadora digital Juju Ferrari pode ser um dos nomes de A Fazenda 2023, de acordo com a coluna de Mariana Morais, do Em Off, que revelou que a famosa teve o nome pensado pela emissora de Edir Macedo como uma "vingança" contra Deolane Bezerra, participante da edição de 2022 do reality show rural e rival de Juju.

O descontentamento da Record com Deolane seria por atitudes da advogada e sua família no ano passado. As irmãos da loira foram até o confinamento e exigiram sua saída, levando fãs para o lado de fora do local de gravações do programa, até que Deolane deixou o reality pouco antes da final da temporada. Após deixar o programa, ela fez críticas a emissora.

Bia Michelle se destaca como uma das cotadas para A Fazenda 2023

Bia Michelle é mais um nome indicado pelo colunista Fefito do UOL e também uma aposta nas redes sociais. A jovem ficou conhecida como uma das bailarinas do programa do Faustão, é influenciadora digital e também foi marcada por polêmica, o que costuma agradar a produção do reality show.

Em abril desde ano, ela revelou na internet que foi traída por MC Gui, que na época era seu noivo. A jovem flagrou o ex-namorado na porta de um motel com outra mulher e gravou tudo. MC Gui já foi um dos participantes de A Fazenda, ele participou da temporada de 2021.

Karol Menezes

Karol Menezes não é um nome desconhecido entre os fãs dos realities da Record e é cotada para A Fazenda 2023, segundo Gabriel Perline, do IG. Karol participou do Power Couple 2022 ao lado do ator e apresentador Mussunzinho. Eles chegaram longe no jogo e ficaram com a posição de vice-campeões, perdendo para Matheus Sampaio e Brenda Paixão.

Algum tempo após o programa da Record, em abril de 2023, Mussunzinho e Karol anunciaram o divórcio. O ex-marido da loira já participou de A Fazenda, ele esteve na edição de 2021, mas foi eliminado logo nas primeiras semanas de programa.

Fernanda Campos - cotados para A Fazenda 2023

Fernanda Campos é um dos nomes mais apontados na web como uma possível participante de A Fazenda 2023 desde que ficou conhecida por ter tido um caso com o jogador de futebol Neymar. A modelo e influenciadora revelou a traição pelo Instagram em junho deste ano, que pouco depois foi confirmado pelo próprio atleta nas redes sociais, que fez um texto de desculpas para a atual noiva Bruna Biancardi.

O perfil de Fernanda Campos é um dos que costuma aparecer no reality show. Após as revelações sobre Neymar, ela apareceu em alguns programas de televisão em que falou sobre o caso e criticou o jogador de futebol. Atualmente no Instagram, ela tem 618 mil seguidores.

Jaquelline Grohalski - cotados para A Fazenda 2023

Jaquelline Grohalski, conhecida por participar do Big Brother Brasil 2018, é uma das cotados para A Fazenda 2023, segundo o jornalista Leo Dias. De acordo com as fontes do portal, ela tem fechado parcerias com lojas para conseguir looks que serão exibidos durante o programa da Record. Ela chegou a ser cotada antes para integrar outro reality show do canal, o Ilha Record, que até agora contou com apenas duas temporadas, no entanto, ela não esteve na atração apresentada por Mariana Rios.

Além de ser biomédica, ela também leva a vida de influencer digital e soma 2,4 milhões de fãs no Instagram e 1,3 milhão de seguidores no Tiktok. No BBB, ela não foi longe no logo e acabou eliminada logo no segundo paredão da edição.

