Veja como acalmar um cachorro com medo de fogos na virada

Durante a virada de ano, são comuns as queimas de fogos para comemorar. Mas o que para os humanos é motivo de celebração, para os pets é um desconforto enorme. Com o barulho dos foguetes, os pequenos ficam assustados, nervosos e deixam os donos preocupados. Mas o que fazer com com o cachorro com medo de fogos fique mais calmo?

Além deles, crianças e idosos também sofrem com os barulhos. Como não é possível conscientizar a todos e diminuir as queimas de fogos, a opção é buscar formas de acalmar os cachorros para que o sofrimento deles seja menor durante esses momentos.

Protetores auriculares para cachorro com medo de fogos

Existem protetores auriculares próprios para uso veterinário. Você pode comprar um e colocar nos cachorros durante a queima de fogos. Dessa maneira, ele ouvirá menos ruídos na hora e ficará mais calmo.

Aconchego

Coloque os brinquedos favoritos de seu pet a disposição dele. Também é uma boa ideia que o dono fique junto com ele nesses momentos, mostrando que ele está seguro e tem um aconchego ali.

Técnica da faixa para cachorro com medo de fogos

Essa técnica consiste em passar uma atadura em alguns pontos do corpo do seu cãozinho para que ele se sinta mais seguro. Dessa forma, ele ficará mais calmo nos momentos de tensão. Veja o passo a passo de como fazer as ataduras. Lembre-se de deixar a faixa bem firme.

Músicas relaxantes ajudam

Existem playlists com músicas específicas para cães, chamada Relax my dog (tem no youtube e no spotfy). Lá, há músicas específicas para crises de ansiedade e momentos estressantes. Colocar esse tipo de som no ambiente pode ajudar o cachorro a se acalmar durante os fogos.

Respiração

Essa técnica é uma tarefa para os donos. Isso porque, quando respiramos profundamente, nosso coração bate mais devagar. Isso ajuda o cachorro a regular com o nosso estado e se acalmar. Se ele permitir, coloque-o próximo ao seu peito para ele sentir as batidas do seu coração. Mas claro, caso ele não queira, não force.

Mantenha seu cachorro longe de fogos de artifício

Em primeiro lugar, não leve seus cães a shows de fogos de artifício. Não os deixe do lado de fora durante os fogos de artifício. Manter o cão dentro de casa à noite no dia 4 de julho é a melhor ideia, especialmente se você tem medo de que ele não reaja bem.

Coloque identificação em seu animal

Certifique-se de que as informações na coleira do seu animal de estimação sejam atualizadas. Caso escapem, os animais terão mais chance de serem devolvidos.

Fale com o seu veterinário

Se a ansiedade do seu animal for severa, considere marcar uma consulta com o seu veterinário para que você possa discutir um medicamento que pode ajudar a aliviar a ansiedade do seu cão.

Fique em casa (se puder)

Obviamente, este não é para todos, mas, no final das contas, será melhor se você puder ficar em casa com seu quadrúpede durante os fogos de artifício de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Eles se sentirão muito mais felizes e seguros com você ao lado deles!