Início do BBB 24 foi antecipado? Participantes serão anunciados antes

O Big Brother Brasil 2024 começa agora em 8 de janeiro, mas antes do início do BBB oficial, a TV Globo vai antecipar os nomes dos participantes com o “Big Day”.

O início do BBB 24 está marcado para o dia 8 de janeiro, mais cedo no calendário em relação às últimas edições e também a poucas semanas do fim de A Fazenda, da Record. E para tentar movimentar as redes sociais e os fãs do reality, no dia 5 os nomes dos participantes serão anunciados, três dias antes do star oficial no game.

Mas não é só essa mudança que Boninho, o Big Boss, preparou para a edição. Depois uma temporada fria e amplamente criticada como a do ano passado, a produção trocou quadros, dispensou Dani Calabresa, por exemplo, e anunciou que vai incorporar novas dinâmicas ao programa. Até o prêmio deve ser maior: R$ 3 milhões.

O montante deve fazer brilhar os olhos dos endividados, o que seriam os nomes escolhidos para o elenco, um pedido até do público, em uma estratégia de entre na casa apenas quem realmente tem interesse em ganhar.

Cronograma do início do BBB 24

Nessa temporada, o Big Brother Brasil vai ter um terceiro grupo além do camarote e pipoca, como também, um novo quarto. Entre as novidades anunciadas até agora estão o fim do jogo da discórdia e uma nova dinâmica comandada pelo líder, sempre nas sextas-feiras.

Segunda-feira, 8 de janeiro: brothers entram na casa;

Terça-feira, 9 de janeiro: prova do líder;

Quarta-feira, 10 de janeiro: não há atividades;

Quinta-feira, 11 de janeiro: entrada dos famosos e prova entre os camarotes; vale imunidade para uma dupla;

Sexta-feira, 12 de janeiro: dinâmica inédita comandada pelo líder;

Sábado, 13 de janeiro: festa;

Domingo, 14 de janeiro: formação do 1º paredão;

Segunda-feira, 15 de janeiro: sincero (antigo jogo da discórdia).

