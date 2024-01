Quem saiu do BBB 24: Thalyta é eliminada; veja a porcentagem

Acabou o game para Thalyta! O jovem que entrou na casa através do "Puxadinho" foi quem saiu do BBB 24 neste domingo, 14 de janeiro, com 22,71% dos votos. Ela é advogada, tem 24 anos e é da cidade de Contagem (MG).

Veja o discurso de Tadeu hoje:

"Bora resolver logo nosso segundo paredão, o paredão do puxadinho. Vinte e cinco pessoas na casa e o paredão inteiro acabou sendo formado por integrantes daquele grupo que precisou vencer uma etapa a mais para entrar no BBB. Segunda-feira, os 8 viveram uma felicidade incomparável na vida deles. Domingo, já tem um dos 8 indo embora. Se Davi e Thalyta vencem a disputa e ficam, é a celebração do dia 24 de agosto. Os dois nasceram no mesmo dia. Olha que coisa. Pelo menos um aniversário junto eles vão combinar se tiverem esse tempo a mais. Se Davi e Juninho ficam, é a celebração dos profissionais do asfalto. Um motoboy, outro motorista de aplicativo. Duas das profissões mais populares do Brasil. Devem ter muita ideia para trocar se tiverem esse tempo a mais. Se Juninho e Thalyta ficam, o que une os dois é um desentendimento. Teria um tempo de sobra para desenvolver essa rivalidade, mas isso não vai acontecer. Porque hoje quem deixa o BBB 24 é você, Thalyta:.

Porcentagem do paredão - quem saiu do BBB 24

Thalyta é o segunda eliminada do BBB 24, enquanto Juninho recebeu 25,14% e Davi 52,15% - e seguem no game.

A eliminada desta semana participa de algumas entrevistas no próximo dia para falar sobre seus principais momentos na competição.

Após o fim do programa ao vivo, ela vai direto para os estúdios do Bate-Papo BBB. O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay.

Na segunda de manhã, o eliminado participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow.

Maycon foi o primeiro eliminado.

Programação da semana do reality

Domingo, 14 de janeiro

Eliminação, nova prova do líder e paredão

Segunda-feira, 15 de janeiro

Dinâmica

Terça, 16 de janeiro

Eliminação e novo líder

Quarta-feira, 17 de janeiro

Festa do líder