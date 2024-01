Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24 - Foto: divulgação

Agora restam 25 participantes no BBB 24

Quem saiu do BBB 24: Maycon é eliminado; veja a porcentagem

Fim de jogo para Maycon! O cozinheiro foi quem saiu do BBB 24 nesta quinta-feira, 11 de janeiro, com 8,46% dos votos. O resultado confirma o que a enquete apurada pelo DCI que indicava que o catarinense seria o primeiro eliminado.

Porcentagem do paredão - quem saiu do BBB 24

Maycon é o primeiro eliminada do BBB 23, enquanto Giovanna recebeu 42,2% e Yasmin Brunet apenas 49,34% - e seguem no game.

O eliminado desta semana participa de algumas entrevistas no próximo dia para falar sobre seus principais momentos na competição.

Após o fim do programa ao vivo, ele vai direto para os estúdios do Bate-Papo BBB. O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay.

Na sexta de manhã, o eliminado participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow.

Programação da semana do reality

Quinta-feira, 11 de janeiro

Terceira Prova do Líder da temporada

Sexta-feira, 12 de janeiro

Festa

Sábado, 13 de janeiro

Prova do Anjo

Domingo, 14 de janeiro

Formação de Paredão

Segunda-feira, 15 de janeiro

Dinâmica

Terça-feira, 16 de janeiro

Eliminação