Nos últimos tempos, muitos negócios e transações passaram para o mundo online, por isso é preciso atenção especial com fraudes de todos os tipos. No Brasil, segundo pesquisa da CNDL e SPC Brasil, 46% dos internautas já foram vítimas. Vamos te explicar como evitar golpes financeiros e proteger seu dinheiro atualmente.

Primeiramente, é preciso muita atenção a qualquer transação que você realize pela internet ou por WhatsApp. Antes de transferir dinheiro ou pagar qualquer coisa, certifique-se de que se trata de algo real e para o destinatário correto. Desconfie sempre, pois é melhor pecar por excesso de zelo neste caso.

Para aprender como evitar golpes financeiros, também é preciso confirmar dados e pessoas e desconfiar de negócios que prometem retornos muito altos, acima da média. Ou, ainda, de preços muito baixos. Se parecer bom demais para ser verdade provavelmente é porque pode não ser verdade. Pense nisso!

Saiba como evitar golpes financeiros em sites falsos e leilões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Uma das tentativas de fraudes mais comuns atualmente está relacionada a sites falsos e leilões que não existem. De acordo com o Sindicato dos Leiloeiros do estado de São Paulo, foram mais de 900 casos entre março e setembro deste ano. Neste tipo de golpe, o criminoso cria um site falso usando informações e logo da empresa verdadeira para roubar as vítimas.

Para o especialista em direito imobiliário e consultor da Faber Magna Investments, Robert Furden Jr, isso acontece especialmente entre os compradores que não estão habituados com leilões online. “Um dos cuidados a ser tomado é pedir orientação a advogados e especialistas em leilão. Eles possuem uma lista de todos os leiloeiros habilitados e acesso aos cadastros nos órgãos fiscalizadores” explica.

No caso de compras online em geral, para saber como evitar golpes financeiros, sempre confirme se o estabelecimento de fato existe e procure optar pelos bem recomendados na internet. Uma dica é consultar no site do Procon uma lista de site não recomendáveis, que tem mais de 160 empresas que já prejudicaram consumidores.

Atenção a outros golpes comuns

O Pix, sistema de pagamentos do Banco Central que mal começou a operar, também é tema de algumas fraudes atualmente. Isso porque muitos golpistas têm tentado roubar dados dos usuários através de cadastros falsos. Neste caso, valem as dicas anteriores antes de preencher qualquer informação.

Além disso, é importante saber que ao realizar um pagamento via Pix, deve-se estar atento ao destinatário. Ou seja, confirme sempre para quem está indo o dinheiro antes de transferir.

E como evitar golpes financeiros nos investimentos? Neste caso é importante estar atento especialmente a duas situações: primeiramente, quando um falso assessor de investimentos aparece. Neste caso, ele pode oferecer uma proposta exclusiva e vantajosa demais para pegar o seu dinheiro. Desconfie.

Além disso, existem as pirâmides financeiras, que às vezes chegam através de investimentos e outras por meio de cursos e produtos. Neste caso, você realiza um investimento inicial e “ganha” quando consegue atrair mais pessoas para o negócio. Evite, desconfie e se proteja de riscos desnecessários.