Do entendimento das contas ao corte de gastos desnecessários, é possível adotar uma vida financeiramente equilibrada com dicas do minimalismo.

Você já deve ter ouvido falar em minimalismo, um estilo de vida que visa simplificar a vida, focando mais em experiências e menos em coisas, entre muitos outros pontos. Mas será que dá para aproveitar as características dessa forma de viver nas finanças? A resposta é sim. Alguns chamam de minimalismo financeiro e vale a pena refletir a respeito.

Primeiramente, entenda que para ter uma vida com equilíbrio financeiro é preciso organização. É impossível deixar as contas em ordem se você não sabe direito quanto ganha, quanto gasta ou quanto deve. A primeira dica do minimalismo financeiro, portanto, é entender quais as suas receitas e despesas de forma muito transparente. Para isso, vale usar uma planilha, um aplicativo ou até mesmo um caderno.

Quando você começa a entender para onde exatamente está indo seu dinheiro fica mais fácil adotar um segundo ponto do minimalismo financeiro: cortar gastos, deixando apenas o que realmente faz sentido. Ou seja, dê uma olhada em tarifas bancárias, anuidades de cartão de crédito, assinaturas e tudo mais que puder cortar do orçamento. E tente fazer substituições. É possível diminuir o valor de contas de celular e também trocar dívidas mais caras por outras mais baratas.

Adote o minimalismo financeiro prestando mais atenção ao consumo

Além de cortar e substituir gastos, é importante que, ao adotar o minimalismo financeiro, você passe a consumir de forma mais consciente. No minimalismo, experiências importam mais do que coisas e existe a máxima de que “menos é mais”. Ou seja, preste atenção para não consumir sem necessidade e escolha seus itens de consumo com cuidado, priorizando os que causam menos danos ao meio ambiente e também ao seu bolso.

Além disso, tome cuidado para não jogar a emoção nas compras. Por exemplo, no lugar de correr para o shopping ou para um site de e-commerce quando estiver triste, experimente fazer atividades que não custarão nada e trarão benefícios maiores, como passear em um parque, fazer exercícios ou ouvir música.

Também é preciso mais atenção com parcelamentos. Muitas vezes uma parcela barata aqui e outras ali, quando somadas, podem fazer estragos no seu orçamento. No minimalismo financeiro a regra é simplificar, pagando preferencialmente à vista para que gastos excessivos não se somem a cada nova fatura do cartão de crédito.

Estabeleça prioridades e aprenda a dizer “não” às pessoas

Finalmente, aprenda a priorizar, estabelecendo planos e metas para a sua vida e focando neles. Com isso, também é preciso começar a dizer “não” mais vezes para às pessoas, evitando adquirir coisas e gastos que não fazem sentido para você.

Muitas vezes, na ânsia de querer agradar quem está ao redor, é natural que você diga “sim” para determinadas aquisições e programas que prejudicam o orçamento e até seus planos. Se você quer adotar o minimalismo financeiro, comece simplificando a vida e a necessidade de ser mais apreciado pelos outros. Foque no que realmente é importante para você e certamente os resultados positivos aparecerão mais rápido do que você imagina!