Você já ouviu falar em opções binárias? Confira os riscos

No mundo dos investimentos é preciso avaliar todas as opções com cuidado para não perder dinheiro nem cair em eventuais golpes. As opções binárias são um exemplo que merecem atenção.

Elas são um instrumento financeiro que o investidor utiliza para apostar em um resultado. Desse modo, pode ganhar ou perder. Por exemplo, é possível apostar se o dólar vai cair (Put) ou subir (Call) em 40 minutos. Se o investidor ganha, seu lucro pode ser de até 80% do valor da operação. Se perde, fica sem o valor que apostou.

Desde 2013, as opções binárias são regularizadas internacionalmente, mas a CVM não garante esse tipo de operação no Brasil. As negociações acontecem em plataformas online como IQ Option, Binomo e Olymp Trade.

Operações da IQ Option subiram 2.100% em 6 anos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com explicações da IQ Option na própria plataforma, o sucesso “depende da habilidade, paciência, estratégia de negociação escolhida e montante investido”. Houve aumento de 2.100% nas operações de 2014 a 2020.

A sugestão da IQ Option é que traders iniciantes testem as capacidades e pratiquem antes na conta de treinamento. Normalmente, aliás, estas plataformas oferecem cursos e ambientes de demonstração e testes para quem está começando.

Na Olymp Trade, qualquer pessoa se registra em 30 segundos, assiste um curso interativo para entender como funciona, pratica com uma conta demo, preenche a conta real e começa de fato a apostar. Tudo muito rápido e, naturalmente, com os devidos riscos a considerar.

Formas principais de negociação

Nas plataformas, o uso das opções binárias tem algumas formas de negociação, que podem ser manuais, por sinais (um sistema semiautomático com auxílio de traders e softwares) ou através de robôs.

Dentre os ativos para os quais as apostas em opções binárias são realizadas estão dinheiro, ativos, one touch (quando o ativo tem que atingir um valor em determinado período), no touch (quando o ativo não pode chegar a determinado valor), e 60 segundos (para operações rápidas).

Opções binárias e seus riscos

O formato das opções binárias remete a uma mesa de apostas para alguns, isso porque ou o investidor realmente ganha ou realmente perde, dependendo da escolha que fez. Não é preciso ter o ativo para participar, apenas apostar em sua movimentação.

Pode-se dizer que não se trata de um instrumento financeiro para quem não conhece o mercado. É preciso também ter um perfil bastante arrojado para apostar, por exemplo, que uma ação vai subir ou cair dentro da próxima hora.

Além disso, existe o risco de cair em fraudes, já que a operação não tem regulamentação no Brasil. As plataformas precisam ser muito confiáveis e nunca se deve apostar sem ter certeza com relação a isso. É necessário pesquisar além do histórico da plataforma, se o país de origem regulamenta o sistema de operações binárias antes de colocar qualquer dinheiro em jogo.