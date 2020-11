Consumidores chineses esbanjam no maior festival de compras do mundo

O maior festival de compras do mundo está acontecendo na China.

Os consumidores chineses devem gastar dezenas de bilhões em tudo, desde alimentos frescos a produtos de luxo durante o festival de compras online do Dia dos Solteiros deste ano, enquanto o país se recupera da pandemia.

O festival de compras, que normalmente começa em novembro, é uma extravagância anual em que as empresas de comércio eletrônico da China oferecem descontos generosos em suas plataformas.

Às 12h30 desta quarta-feira, os consumidores já haviam gasto 372,3 bilhões de yuans (US$ 56,3 bilhões) nas plataformas de comércio eletrônico.

O festival de compras ganhou esse nome porque o principal dia de compras cai em 11 de novembro de cada ano. Também conhecidos como 11/11 ou Duplo 11. Assim, os números parecem “ramos nus”, uma expressão que se refere aos que são solteiros na China. O dia, portanto, mais tarde ficou conhecido como Dia dos Solteiros.

Maior festival de compras do mundo

O festival deste ano será observado de perto como um barômetro do consumo na China, que está apenas começando a se recuperar da pandemia de coronavírus após meses de bloqueio no início do ano.

Os analistas esperam que os consumidores chineses gastem mais em produtos importados e marcas estrangeiras de luxo, uma vez que muitos turistas chineses não puderam viajar para o exterior devido à pandemia do coronavírus e às restrições de viagens mais rígidas.

De acordo com um relatório da consultoria Bain & Company, as vendas de eletrônicos e produtos de saúde e bem-estar também devem aumentar. Afinal, mais pessoas trabalham em casa e prestam mais atenção à saúde em meio à pandemia.

Assim, para ajudar os comerciantes a lidar com o impacto do coronavírus, as plataformas online estenderam o período do festival de compras este ano. Dessa forma, eles tem esperança de aumentar as vendas.

Ao contrário da Black Friday e da Cyber ​​Monday nos Estados Unidos, o Dia dos Solteiros na China não se trata apenas de grandes negócios. O Alibaba foi pioneiro no conceito de Dia dos Solteiros. Bem como realiza uma gala anual em 11 de novembro com apresentações de celebridades para entreter os clientes.