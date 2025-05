Regras mais esquisitas da Disney que poucos visitantes conhecem

Regras foram criadas para tornar o ambiente seguro, especialmente para as crianças

Os parques da Disney são considerados lugares de sonhos e imaginação, onde cada canto promete encantamento. Mas para isso acontecer, existe uma série de regras por trás da magia, algumas delas podem parecer um pouco fora do comum à primeira vista. Confira algumas delas, de acordo com a empresa.

Sem bastões de selfie na Disney

Aquela foto perfeita para as redes sociais é quase um item obrigatório para muitos visitantes da Disney. No entanto, se você tinha planejado usar um bastão de selfie para garantir a melhor perspectiva, é melhor deixar o acessório em casa. A Disney proíbe o uso desses dispositivos nos parques, por questões de segurança e para evitar que outros visitantes se sintam incomodados.

Não há cadeiras dobráveis

Os fogos de artifício e desfiles da Disney são uma atração à parte e, com certeza, você vai querer garantir um bom lugar para assistir. Porém, a Disney tem uma política bem rígida quando o assunto é conforto: cadeiras dobráveis são proibidas. A medida visa garantir que o fluxo de pessoas no parque seja seguro e organizado. A única exceção fica por conta de dispositivos de mobilidade que oferecem assento para aqueles que necessitam de assistência.

Sem fantasias adultas na Disney

Os adultos que querem se vestir como seus personagens favoritos precisam repensar a ideia. A Disney proíbe visitantes com 14 anos ou mais de usarem fantasias nos parques, exceto em eventos especiais, como o Halloween ou o Natal. A regra ajuda a evitar confusões entre os visitantes e os personagens oficiais, garantindo que a magia da Disney seja mantida em sua forma mais pura. Mas, atenção: as máscaras também são restritas, sendo permitidas apenas em eventos específicos ou para fins médicos.

Sem refrigeradores grandes

Embora seja possível levar seus próprios lanches e alimentos para os parques da Disney, existem restrições quanto ao tamanho dos recipientes. Os coolers não podem exceder 60 cm de comprimento, 38 cm de largura e 45 cm de altura. Lembre-se de que as sacolas são rigorosamente inspecionadas na entrada, então tente não trazer um cooler maior do que o permitido para evitar contratempos.

Sem brinquedos de controle remoto

Para quem gosta de drones ou brinquedos operados remotamente, é bom saber que eles não são permitidos nos parques da Disney. Mesmo com a tentação de capturar imagens aéreas do Magic Kingdom, a Disney proíbe drones, devido a preocupações com a segurança e privacidade dos outros visitantes.

Sem chiclete

Embora o chiclete não seja oficialmente proibido nos parques da Disney, ele simplesmente não está à venda em nenhuma das lojas. O motivo? Ele pode acabar grudado em lugares inadequados ou atrapalhar a experiência de outros visitantes. Se você não quer abrir mão do seu chiclete, a Disney sugere que você traga o seu próprio, mas sempre com cuidado para não atrapalhar o ambiente mágico.

Sem trajes inadequados na Disney

A Disney, como qualquer espaço privado, tem regras sobre o que é ou não adequado quando se trata de vestuário. Embora a liberdade de escolha seja importante, a segurança pode pedir que os visitantes troquem de roupa se estiverem usando itens com mensagens ofensivas ou roupas excessivamente reveladoras. Recentemente, um vídeo viralizou mostrando uma influenciadora sendo orientada a cobrir sua roupa “excessivamente reveladora” com uma jaqueta. A medida foi tomada para garantir o respeito e a segurança de todos.

Embora algumas dessas regras possam parecer rigorosas, elas têm um único objetivo: garantir que todos possam aproveitar a experiência de forma segura, confortável e, claro, mágica.