Leilão da Receita Federal tem Iphone 11 a partir de R$ 1,8 mil

A Receita Federal abriu um leilão de itens apreendidos e abandonados, entre eles iPhone 11, celulares de várias marcas, e notebooks, partir de uma extensa lista de produtos apreendidos pelo órgão. Todo o processo é realizado pela internet e os lances seguem até o dia 9 de dezembro, às 18 horas. O pregão será no dia 10, às 9h (horário de Brasília).

É importante lembrar que os valores são referentes aos lances iniciais.

Produtos do leilão da Receita Federal

Os lotes contam com aparelhos celulares como Iphone, Samsung e Xiami. Além de notebooks como o Macbook da Apple. Os eletrônicos estão com preços abaixo do mercado nacional. Por exemplo, o Iphone 11 que no Brasil está cerca de R$ 4 mil, está no leilão por R$1800,00 no lance inicial.

O Macbook sairia por R$2100,00, bem abaixo de seu preço no varejo é em torno de R$10000,00. O leilão ainda conta com diversos microfones, notebooks Lenovo, Apple Watch, hoverboard, medidor de precisão, roteador, modem, carregador de celular e vários outros equipamentos eletrônicos. Para participar é preciso se cadastrar no site da receita ()e gerar um certificado eletrônico e dar sua oferta.

MacBook com tela de 12 polegadas para lances a partir de R$ 2.500;

iPhone 11 de 64GB por R$ 1.800;

veículo automotor e um semi-reboque com lance inicial a partir de R$ 10 mil;

lote completo com boxes de vinhos por R$ 4 mil;

lote com 30 aparelhos celulares da marca Xiaomi por R$ 12.000.

Leilão da receita

O Sistema de Leilão Eletrônico é o meio pelo qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) realiza leilões eletrônicos de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Os produtos apreendidos ou abandonados em alfândegas, pelo não recolhimento de impostos ou objeto de importação clandestina também são passíveis de leilão online, conforme Portaria RFB n° 2.206/2010.

O leilão é dividido em vários lotes, com produtos em cada um deles. O comprador deve fazer a oferta nos lotes, baseando-se no lance mínimo.

Comprar em leilão é confiável?

Os leilões da Receita Federal são verdadeiros e confiáveis. Contudo, vale lembrar que os produtos, por serem apreendidos, não têm garantia de fábrica e a receita não garante que estarão funcionando. Mas os interessados podem examinar os itens pessoalmente, por meio de agendamento telefônico. Os endereços, telefones e horários de atendimento estão disponíveis no edital do leilão. Os lotes se encontram em vários lugares do Ceará, como na alfandega ou no aeroporto. Ao cadastrar seus dados, confira se está no site oficial da Receita Federal, o procedimento deve ser sempre realizado no sistema hospedado no site oficial do órgão. Pois existem sites com leilões falsos, feitos para dar golpe em clientes.

Como participar do leilão?

Para participar do leilão é necessário ter um certificado digital válido, para acessar o Sistema de Leilão Eletrônico do e-Cac da Receita, para poder oferecer lances.

As mercadorias leiloadas pela receita devem ser destinadas ao uso pessoal do comprador. A revenda é vedada, nesses casos.

As ofertas são feitas até o dia 9, no dia 10, a sessão ao vivo vai comentar os lances em ordem decrescente. O maior lance e aqueles que foram 10% abaixo dele continuam na disputa e fazendo propostas para adquirir a mercadoria. Caso haja apenas uma oferta, a pessoa que a fez leva o produto.

Vale lembrar que tanto pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. Contudo, alguns lotes são destinados para empresas. No caso do leilão do Ceará, os lotes de aparelhos celulares e notebook podem ser disputados por pessoas físicas.