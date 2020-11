Americanas libera descontos de até 60% na Black Friday Chinesa

Durante a Black Friday Chinesa, que aconteceu na terça-feira (11), a Americanas iniciou uma rodada de produtos com descontos de até 60%. Embora muitos sites tenham encerrado suas ofertas ontem, a loja manterá os preços baixos até esta quinta-feira (12), às 23h59.

O que comprar nas Americanas?

As ofertas no site abrangem diversos segmentos. E, segundo a própria empresa, milhões de ofertas estão disponíveis. Entre os itens participantes, é possível encontrar smartbands, fones de ouvido, relógios e produtos inteligentes.

Em razão do alto número de produtos estrangeiros em promoção, a Americanas decidiu dar uma maior segurança aos consumidores: qualquer compra realizada durante a Black Friday Chinesa terá a entrega garantida pela loja. Portanto, não precisa se preocupar com as falhas dos sites chineses — que eventualmente não entregam produto. A loja também oferecerá frete grátis para todo o Brasil. Além disso, os consumidores que pagarem suas compras pelo app Ame Digital vão ganhar cashback de até 12%.

Site revela ofertas em live no Youtube

Para promover o evento, a Americanas realizou uma live em parceria com a Google e o estúdio Play9. A transmissão foi feita ontem (11) às 19h pelo Youtube, com a apresentação de Otaviano Costa. Influenciadores digitais como Camila Coutinho, Camila de Luccas, Rafa Kalimann e Nobru foram convidados.

Black Friday Chinesa é o 2º maior evento do site

“Com o evento 11/11 – Maior Festival de Compras do Mundo, queremos reforçar para os nossos clientes que eles podem adquirir produtos do mundo inteiro durante todo o ano pela Americanas, com confiança e na melhor experiência de compra para os consumidores”, afirmou Marcelo Nunes, diretor financeiro da B2W Digital, dona da plataforma digital da Americanas.

Segundo ele, a loja foi pioneira em trazer a Black Friday Chinesa para o Brasil em 2019. “Foi um grande sucesso na estreia, sendo o segundo maior evento da Americanas, ficando atrás apenas da Red Friday, em termos de tráfego. Temos boas expectativas para que esse ano seja ainda melhor, já que crescemos 300% o número de lojistas parceiros do Americanas Mundo, em comparação com o evento do 11/11 do ano passado”, complementa.

Mais promoções da Black Friday Chinesa

Caso você tenha perdido as promoções principais, fique tranquilo. Além das Americanas, diversas lojas vão manter os descontos por mais tempo. No site Gearbest, por exemplo, a seção de ofertas Flash Sales possui fones Redmi AirDots S, o relógio Amazfit Verge, a pulseira Xiaomi Mi Band 5, a lâmpada Yeelight e outros produtos com preço reduzido. Segundo o site, os preços baixos serão mantidos por 72 horas a partir da Black Friday Chinesa ou até o estoque acabar.

O Shopee, plataforma de e-commerce da Singapura, já encerrou os descontos desta terça-feira, de até 80% nesta terça-feira. Apesar disso, o site vai oferecer vários produtos pela metade do preço até o dia 27 de novembro, quando acontecerá a Black Friday brasileira.