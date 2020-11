Black Friday 2020: 5 tendências de eletrônicos para ficar de olho

Os produtos eletrônicos de última geração estão entre os itens mais desejados da Black Friday 2020. Diante disso, o TecMundo, site de tecnologia brasileiro, publicou uma seleção com cinco itens que ficarão em alta e merecem a sua atenção especial. Confira a seleção a seguir e saiba quais são os melhores eletrônicos para comprar na sexta-feira de promoções.

Quais eletrônicos comprar na Black Friday 2020?

Lâmpadas inteligentes

As lâmpadas inteligentes oferecem dinamismo e uma nova aparência aos ambientes. Conectadas via Bluetooth à rede Wi-Fi, elas permitem alterar a frequência de emissão de luz, as cores e a temperatura. Isso pode ser feito por meio de dispositivos móveis, como um celular, ou até mesmo por comandos de voz.

Televisores

Os aparelhos de TV estão sempre entre os eletrônicos mais procurados pelos consumidores. Diante disso, a Black Friday 2020 pode ser uma boa oportunidade para comprar um modelo com mais tecnologias e recursos, como qualidade de imagem, resolução, portas de conexão, funções Smart e outros.

Assistentes virtuais

Em uma era em que se prioriza o planejamento e otimização do tempo, essa tecnologia é muito mais do uma “agenda interativa”. Além de integrar o calendário, as assistentes virtuais ainda reproduzem mídias em áudio e vídeo, controlam dispositivos com inteligência artificial e exercem outras atividades que facilitam o dia a dia.

Notebooks

Assim como os televisores, os notebook estão entre os eletrônicos mais cobiçados durante a Black Friday. Para quem precisa de praticidade, essa é uma excelente alternativa aos computadores de mesa. Aliás, alguns modelos entregam desempenhos até mesmo superiores, possibilitando o uso de funções avançadas e a instalação de softwares mais pesados.

Repetidores de Wi-Fi

Por fim, estão os repetidores de Wi-Fi, que são uma solução barata e simples para distribuir a internet pela casa. Com esses dispositivos, é possível evitar as chamada “zonas mortas”, áreas que a rede Wi-Fi não alcança. Assim, quem estiver distante do modem ou do roteador, poderá acessar a internet sem problemas.