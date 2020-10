Black Friday 2020, varejo pode crescer 3% em novembro

A FecomercioSP prevê aumento de até 3% nas vendas do comércio varejista em novembro comparada ao mesmo período do ano passado, apostando na Black Friday 2020. As altas devem vir dos setores de supermercados e materiais de construção.

Black Friday 2020 ajudará economia

Há expectativa por parte de lojistas, uma vez que o ano foi seriamente afetado por conta da pandemia de coronavírus. Segundo a entidade, o aumento deve ser puxado pela Black Friday 2020, que acontecerá no dia 27 de novembro.

Além das próprias vendas que a data inspirada no modelo americano trouxe, o foco estará em analisar o período como um termômetro para as compras de Natal .

A Fecomercio SP está otimista para esta data também. É esperado registro de crescimento este ano, mas mesmo assim, se as previsões se confirmarem, o varejo terminará o ano com queda de 3%.

Mesmo com queda, o cenário ainda é melhor que o planejado no início da pandemia no Brasil.

Ainda que sejam positivas as previsões a respeito da Black Friday 2020, a FecomercioSP avalia que a abertura gradativa dos estabelecimentos não será suficiente para recuperar as perdas.

Saiba mais: Como se preparar para as compras em novembro

Em nota, a entidade informou que o “grau de incertezas em relação à economia ainda é grande, principalmente em relação às variáveis de emprego e renda”.

Para dar fôlego no faturamento da Black Friday 2020, a FecomercioSP orienta os estabelecimentos para criarem planos e situações onde o cliente seja beneficiado. Algumas ideias são programas de fidelização além do bom e velho desconto.

Ainda a entidade deixa um alerta para os comerciantes não comprometerem as margens de lucro. Segundo a FecomercioSP “é preciso mensurar custos, checar o estoque antecipadamente e planejar a gestão de fornecedores para, só então, estipular os descontos que podem oferecer”.

A entidade explica que correr o risco de vender a preços muito baixos para atrair a demanda da Black Friday 2020 pode trazer prejuízos depois que a data passar.

Uma das dicas é dar descontos na Black Friday 2020 a produtos que estão parados ou com baixo giro. Outra dica é sobre o frete grátis. Em tempos normais, essa é uma concessão útil, mas em um ano de dificuldades, este pode ser um custo pesado demais.