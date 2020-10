Como identificar as melhores ofertas na Black Friday 2020

Durante a Black Friday, as lojas derrubam os preços e os consumidores aproveitam para comprar produtos com desconto. Apesar de parecer uma boa oportunidade para economizar, algumas pessoas acabam sendo levadas pela onda do consumo e não fazem bons negócios. Para que isso não aconteça com você, vamos te ensinar como identificar se uma oferta realmente vale a pena.

Você precisa comprar esse produto?

Essa é a primeira pergunta que qualquer pessoa deve se fazer antes de comprar algo, seja na Black Friday 2020 ou não. Afinal, os anúncios são pensados para implantar no consumidor a sensação de que precisam de um determinado produto. Para não ceder ao impulso, reserve alguns minutos para refletir se aquilo realmente terá utilidade para você.

O preço esteve menor do que na Black Friday?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nos últimos anos, muitas lojas ganharam má fama por oferecem produtos pela “metade do dobro”. Apesar de esta prática atrair muitas críticas, ela ainda existe. Portanto, certifique-se sobre a autenticidade dos descontos. Para isso, basta acessar comparadores de preços como Buscapé e Zoom, que fornecem informações detalhadas sobre inúmeros produtos — inclusive históricos com a variação do seu preço no mercado.

Atenção ao método de pagamento!

Antes de decidir a forma de pagamento, é preciso observar alguns aspectos importantes. Pagar à vista em determinadas lojas pode gerar um desconto a mais no preço final, sobretudo na Black Friday. Mas, caso prefira parcelar, fique atento ao número de parcelas disponíveis e se há a incidência de juros.

O valor do frete compensa?

Em alguns casos, o desconto oferecido pela loja parece bom, mas ao calcular a entrega, o preço sobe além do esperado. Há lojas em que essa taxa chega a ultrapassar o valor do próprio produto. Em qualquer uma dessas situações, vale pesquisar outras lojas que vendam o item por um valor final mais baixo.

Mas tome cuidado com o famoso “frete grátis”, que é frequentemente utilizado para chamar a atenção do consumidor. Alguns anunciantes podem aproveitar a popularidade do termo, e embutir o valor do frete no produto final. Para não ser enganado, verifique o preço desse mesmo produto em outro lugar (com frete pago) e veja se há grandes alterações no que é cobrado.

Compare preços na Black Friday!

Não compre no desespero! É essencial que você faça uma pesquisa (mesmo que breve ) sobre o produto desejado. Os comparadores que citamos anteriormente podem ser grandes aliados nesta tarefa, uma vez que informam em quais lojas o produto é vendido e o preço cobrado por cada uma delas. Com essas informações em mãos, é mais provável que você encontre as melhores ofertas disponíveis naquele momento.

O modelo é atual ou mais antigo?

Por fim, fique atento às especificações técnicas do produto desejado. Na tentativa de “desencalhar” modelos prestes a sair de linha durante a Black Friday, determinadas lojas podem empurrá-los para o consumidor. Isso pode ser feito tanto através de anúncios chamativos, quanto ao misturar esses modelos aos mais recentes no mesmo resultado de busca do site.

Vale ponderar que, apesar de produtos mais antigos oferecerem uma série de dificuldades, eles podem se adequar às suas necessidades perfeitamente. No entanto, ninguém gosta de acabar comprando algo por engano, não é mesmo?

Para mais dicas de como se dar bem na Black Friday 2020, fique ligado em nosso site!