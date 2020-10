Saiba como vender mais durante a Black Friday 2020

Com a Black Friday se aproximando, os comerciantes precisam se preparar para se destacarem no mercado. Se você tem uma loja e ainda não sabe quais estratégias adotar para essa data, não se preocupe! Ensinamos tudo o que você precisa saber na matéria a seguir.

A Black Friday é uma data importante tanto para consumidores, quanto para os vendedores, que querem aumentar o faturamento e esgotar os estoques para as festas de fim de ano. Se este for o seu caso e você ainda não souber quais estratégias adotar para ter um bom desempenho e atrair os consumidores, confira as dicas abaixo.

Como vender muito durante a Black Friday?

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a data acabou ganhando má fama, em razão dos inúmeros descontos falsos divulgados por algumas lojas nas edições anteriores. Segundo dados do Reclame AQUI, site brasileiro de reclamações, o ano de 2018 fechou com 5,6 mil queixas de consumidores. “Quem quer comprar, pesquisa mais, arrisca menos e consegue aproveitar as ofertas”, analisou o diretor de operações do site, Felipe Paniago. Isso nos leva à primeira dica.

Invista em uma pré-campanha

Apesar de a Black Friday já estar próxima, ainda dá tempo de divulgar sua loja. Mas, antes de fazê-lo, lembre-se de priorizar a honestidade e a transparência com seus consumidores — nada de anunciar produtos pela metade do dobro!

Invista em campanhas nas redes sociais e, se possível, contrate influenciadores digitais para impulsionar sua marca. De acordo com uma pesquisa realizada pela PwC Brasil, 77% dos consumidores são influenciados por plataformas como Instagram e Facebook no momento de fechar uma compra online.

Para se destacar em um mercado tão vasto, também vale antecipar ofertas. Essa estratégia vai aumentar o reconhecimento da sua loja e, por consequência, atrair mais clientes.

Realize um planejamento

Para ter sucesso na Black Friday, pesquise antecipadamente os preços, fretes e prazos de entrega praticados por seus concorrentes. Prepare seu site ou canal online de vendas para que o cliente consiga navegar e comprar com facilidade.

Além disso, é interessante que o estoque esteja reforçado para que você consiga corresponder à demanda do consumidor. Falando em estoque, outra estratégia muito adotada por lojas de sucesso é estender os descontos além do dia 27 de novembro, data oficial da Black Friday.

Atenção ao frete e ao pagamento!

Procure contratar transportadoras com fretes mais baratos para o consumidor. Se for economicamente viável para a sua empresa, adote as modalidades de frete grátis e expresso para alguns produtos.

Além do respeito aos prazos de entrega estipulados, é essencial que haja um suporte ao consumidor bem definido durante a compra, a entrega e inclusive depois que o produto já chegou. Afinal, nada como um atendimento de qualidade para fidelizar um cliente!

Diversifique os métodos de pagamento! Se a sua loja somente aceita cartões de crédito, que tal estruturar o seu site para incluir cartões de débito e boleto bancário? Algumas lojas ainda vão além, aumentando o número de parcelas sem juros e permitindo o pagamento da compra com dois cartões. Caso não seja viável manter a ideia durante todo o ano, é válido implementá-las somente na Black Friday.

Pesquisa de satisfação pós Black Friday

Realize uma pesquisa de satisfação após a temporada de compras. Com isso, você entenderá quais estratégias repetir no próximo ano e o que deve evitar. Caso os resultados sejam positivos, divulgue para o público, que certamente ficará mais propenso a pensar na sua loja nas próximas compras e também na Black Friday de 2021.