Black Friday 2020: tudo o que você precisa saber para se dar bem!

Para aproveitar as melhores ofertas da Black Friday, é preciso se planejar com antecedência. Nesta matéria, reunimos tudo o que você precisa saber sobre a temporada de compras mais esperada do ano, além de dicas sobre como fazer bons negócios com segurança.

O comércio brasileiro já está na contagem regressiva para a Black Friday 2020, prevista para a última sexta-feira de novembro (27). Para garantir as melhores ofertas, que podem se estender ao longo do mês, é necessário se preparar desde já. Sabendo disso, reunimos em um só lugar tudo o que precisa saber sobre este evento!

Qual é a duração da Black Friday 2020?

Oficialmente, o evento acontece em apenas um dia. No entanto, algumas lojas podem estender as promoções por uma semana e até por todo o mês. A data foi importada em 2011 dos Estados Unidos, onde as ofertas começam na data posterior ao Dia de Ação de Graças.

Enquanto para os consumidores, essa é uma oportunidade de comprar produtos com descontos expressivos; para os lojistas, é uma forma de limpar os estoques para receber produtos que serão vendidos nas festas de fim de ano.

Quais lojas participam?

Apesar de inicialmente ter como foco as lojas do e-commerce, hoje a Black Friday é adotada pelo varejo como um todo, incluindo lojas físicas e empresas menores.

No entanto, apenas algumas participantes se associam ao grupo realizador, que garante que a autenticidade das ofertas anunciadas. Nas próximas semanas, será possível conferir a lista de participantes no site oficial do evento (https://www.blackfriday.com.br/).

Quais produtos entram em promoção?

Durante a temporada de compras, diversos segmentos entram em promoção. No entanto, alguns são mais buscados do que outros, como eletrônicos. Produtos como smartphones, TVs e itens de linha branca (que incluem geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, dentre outros) se destacam.

As lojas também podem oferecer boas ofertas para livros, roupas, cosméticos e produtos de perfumaria. Também é possível obter descontos em determinados serviços. As principais operadoras do país, por exemplo, costumam oferecer promoções em planos e celulares vinculados a pacotes mensais.

Como se planejar para a Black Friday 2020?

Primeiramente, faça uma lista com os produtos desejados. Além de tornar as buscas mais organizadas, isso ainda te ajuda a evitar possíveis exageros na hora de comprar. Com a lista em mãos, realize uma pesquisa para saber o preço atualmente cobrado pelas principais lojas.

Comparadores de preços como Buscapé e Zoom podem facilitar essa tarefa, já que mantêm um histórico detalhado com a variação de preços de diversos produtos. Através dessas ferramentas, ainda é possível programar alertas para ser informado quando os itens da sua lista atingirem um valor razoável.

Aproveite os cupons

Sites de cupom, como CupoNation, Cuponomia, Pelando e Promobit encaminham ofertas exclusivas para usuários que cadastram seus e-mails e podem ser grandes aliados durante as compras, assim como sites de cashback, como Méliuz e Ame.

Algumas lojas também oferecem descontos para consumidores que cadastrarem seu endereço de e-mail. Caso você tenha conta no Gmail ou Outlook, é interessante criar regras para manter na caixa de entrada apenas ofertas relacionadas aos produtos listados.

Ofertas antecipadas

Algo que nem todos os consumidores sabem é que eles podem ter acesso antecipado às ofertas. Para isso, basta informar seu e-mail na página inicial do site da Black Friday. Vale destacar que, neste caso, apenas anúncios de lojas associadas serão encaminhados para você.

Como evitar golpes?

Antes de comprar um produto, confira se a loja é real através do CNPJ — caso seja, veja se ela não está na lista negra do Procon. Leia com atenção o endereço do site: erros de grafia podem indicar uma possível falsificação. Em geral, páginas com “https” no começo da URL são mais seguras e, portanto, mais indicadas para compras.

Além disso, prefira utilizar um computador com antivírus devidamente atualizado e com módulo de proteção de navegação, que bloqueia o acesso a sites fraudulentos automaticamente.

Onde e como comprar na Black Friday?

Quando as primeiras ofertas surgirem, consulte se o valor cobrado realmente está com desconto. Para isso, vale recorrer àquela lista que você fez e a sites comparadores de preço (como os foram citados anteriormente). Na hora de comprar, é recomendável que você dê preferência a lojas já conhecidas e confiáveis.

Atualmente, o método de pagamento mais seguro é o cartão de crédito. Caso o seu cartão seja virtual, é ainda melhor, já que ele facilita a solução de eventuais problemas relacionados a cobranças indevidas e a realização de estorno em caso de encomendas não entregues. É válido destacar que o pagamento por boleto é o mais utilizado por golpistas, então evite-o sempre que possível.

Prazo de entrega e frete

Antes de finalizar sua compra, se atente a todos os detalhes fornecidos pela loja, incluindo o prazo de entrega — principalmente se você pretende antecipar as compras de Natal. Na Black Friday, é comum que os prazos sejam mais longos.

Outra informação que merece a sua atenção é o frete, que não está incluso na oferta. Dependendo do valor cobrado, pode ser que o desconto não compense e seja preferível adquirir o produto em outra loja.

Oportunidade de negociação

Já que falamos sobre frete, pode ser interessante reunir suas compras em uma só loja. Isso porque, além da possibilidade de receber descontos no custo unitário dos produtos, você ainda evita pagar vários fretes diferentes.

Depois de todas essas informações e dicas, você certamente aproveitará a Black Friday 2020 ao máximo. Fique atento às ofertas e boas compras!