Notebook em promoção na Black Friday: veja como aproveitar

Notebook em promoção no Black Friday? O primeiro passo é acompanhar o histórico de preços do produto que deseja, pois só assim é possível saber se está realmente com desconto. Para lhe ajudar, existem sites e apps de comparação. Alguns mostram inclusive o histórico de preços nos últimos meses de cada produto. Ah! É muito importante decidir quais modelos mais lhe interessam antes do dia da compra.

Que dia é o Black Friday 2020?

27 de novembro, sexta-feira. Este ano, devido à pandemia do Covid-19, a procura de produtos para o lar, incluindo informática, deve ter um aumento expressivo.

Com o sucesso cada vez maior da Black Friday no Brasil, o número de promoções do mercado aumenta a cada ano. Porém, como saber se realmente está fazendo um bom negócio? Em primeiro lugar, pesquisar as ofertas previamente.

No entanto, muitas lojas se aproveitam do bom momento e estendem o período para a semana toda. Dessa maneira, algumas fazem até mesmo o Black November, com promoções durante todo o mês.

Antes de abrir links e anexos no e-mail, verifique a procedência da mensagem. O mesmo vale para as redes sociais, conforme explica o vídeo abaixo da exchange Mercado Bitcoin.

Qual o melhor notebook?

Para quem trabalha ou estuda em casa, um notebook que apresenta um bom custo benefício é o Lenovo Ideapad S145 (R$ 2.800). No entanto, se o objetivo são os jogos (games), é necessário um dispositivo com uma performance maior, como o Lenovo Legion Y540 (R$ 8.650).

A escolha do notebook ideal depende do seu perfil. Diversos fatores influem, incluindo velocidade do processador, quantidade da memória, além de placa de vídeo dedicada.

A escolha pode ser uma tarefa difícil. Dessa maneira, a grande quantidade de marcas, modelos e especificações pode complicar a decisão.

Nesse sentido, preparamos uma seleção dos melhores modelos segmentados para cada perfil de uso. Estão classificados em: topo de linha, ultracompacto, edição de vídeo, 2-em-1, e custo-benefício.

Netbook, vale a pena comprar?

Sim, Netbook são uma excelente alternativa, embora tenham perdido espaço para os tablets. Netbooks são menores, menos poderosos, e mais baratos que os notebooks tradicionais. Ou seja, você irá identificá-los pela tela de até 11 polegadas, além de processador abaixo de 1.8 GHz.

Netbook vale a pena? Você deve avaliar suas necessidades. Se pretende usar somente internet, textos e planilhas, certamente irá satisfazê-lo. Por outro lado, para os adeptos de jogos (games), filmes e vídeos em Full HD, é necessário um notebook mais robusto.

Como saber se o notebook está barato?

Utilize sites de comparação e verifique o histórico de preços. Desse modo, esta é uma recomendação importante para não cair em descontos ilusórios.

Dentre os serviços, destacam-se Buscapé, Zoom, e Compare TechTudo. Além de oferecer a comparação, alguns destes sites mostram o histórico em formato gráfico.

Na imagem acima, vemos o histórico de preço do notebook Lenovo Ideapad S145. Esta informação é útil para saber se os preços aumentaram nas semanas anteriores ao Black Friday.

Se você pretende fazer compras na internet, previna-se com estas dicas para não cair em golpes.

Notebook ideal para jogos?

Sim, existem notebooks com placa de vídeo dedicada e processador mais potente. No entanto, custam mais que o dobro dos demais. São dispositivos de alta performance, desenvolvidos especialmente para jogos.

Portanto, se você é ávido por gráficos estonteantes, seu objeto de desejo deve ser algum notebook gamer de verdade. Isto inclui grande capacidade de memória, além do armazenamento em SSD.

Conheça alguns dos melhores aparelhos para jogos com preços equilibrados.

Qual o melhor Notebook até R$ 2.000?

Um notebook como o Multilaser Legacy PC230 apresenta um bom custo-benefício, além de atender às necessidades de quem estuda em casa. Desse modo, este computador portátil utiliza a moderna tecnologia de armazenamento SSD.

Existem diversas opções de bons notebooks por até R$ 2.000. Nesse sentido, são modelos com configurações simples, para uso no dia a dia. Em suma, apresentam uma ficha técnica modesta, porém com processadores Intel, além de 4 GB de memória.

Esses dispositivos são suficientes para estudar, trabalhar e até mesmo assistir vídeo no Netflix. Muito embora, não são recomendados para rodar jogos mais pesados.