TV em promoção no Black Friday: veja as melhores opções

TV em promoção no Black Friday? Quem está em busca das melhores TVs ou monitores para comprar já deve estar pesquisando por modelos e marcas.

Afinal, desde o início da pandemia do Coronavírus, o preço dos eletrodomésticos têm aumentado em função do dólar. Por isso, os tradicionais descontos oferecidos nessa época podem garantir um produto de qualidade com um valor mais em conta.

Qual a melhor smart TV em promoção?

A melhor TV Smart atualmente no mercado é a Samsung UN43TU7000GXZD, por conta de seu processador e resolução de 2.160 linhas.

Veja abaixo as dez melhores smart TV em promoção para equipar sua casa.

Monitor de PC em promoção?

Sim, quem busca um monitor para seu computador deve encontrar boas ofertas no Black Friday 2020. Dentre as opções, selecionamos o monitor LG29WK500 de 29 polegadas com um ótimo custo-benefício.

Primeiramente você deve saber que monitores dependem do perfil de uso necessário. Se você passa muitas horas em frente ao computador, isso pode refletir diretamente na sua saúde.

Na tabela abaixo listamos os melhores monitores à venda.

Se você pretende fazer compras na internet, previna-se com estas dicas para não cair em golpes.

Monitor gamer vale a pena?

Sem dúvida! Se você é um jogador sério ou não se cansa dos bons jogos, não pense duas vezes. Apesar do investimento ser relativamente alto, um monitor mais moderno irá lhe conferir vantagem sobre os demais jogadores. De qualquer forma, a emoção mergulhar ainda mais no mundo dos jogos é recompensante.

No entanto, há muitas opções, e você pode estar se esforçando para descobrir qual é o monitor certo para suas necessidades. De qualquer forma, não se preocupe, pois vamos lhe ajudar. Analisamos as recomendações de jogadores profissionais e youtubers. Em seguida, elaboramos a lista dos melhores monitores disponíveis atualmente.

Alguns preços estão em dólar pois os modelos não foram encontrados em lojas confiáveis do Brasil na data desta pesquisa. Para efeito de comparação, utilize a cotação de R$ 5,50 para cada dólar.

TV em promoção com resolução 4K?

Sem dúvidas, quem busca resolução nativa 4K deve selecionar o modelo da LG com tela OLED de 55 polegadas. Primeiramente, possui um processador mais potente que as demais. Em seguida, conta com uma qualidade de áudio e frequência nativa muito acima dos concorrentes. A TV, entretanto, é a mais cara dentre as similares.

Se você está em busca de uma TV em promoção com 4K no Black Friday, confira nossa lista das melhores. Os modelos 4K tem melhor qualidade de imagem, e permitem jogar seus games favoritos.

Qual a melhor TV? Samsung, Sony, LG ou Philco?

A Samsung foi selecionada como líder global de mercado 2020, de acordo com a TechNavio. As TVs Samsung tem algumas das mais modernas tecnologias, como os painéis QLED. De acordo com o ranking, a cada 5 TVs vendidas, mais de uma é da empresa sul-coreana.

De maneira similar, a LG foi segunda colocada no ranking dentre fabricantes de TV em promoção. Seus modelos trazem tecnologias bem interessantes, como os painéis OLED, além da inteligência artificial ThinQ.

Em contrapartida, o terceiro lugar ficou com a Sony. A marca apresenta modelos robustos, com tecnologia Android. São TVs de excelente qualidade, porém podem custar mais que a concorrência.

Sob o mesmo ponto de vista, o custo-benefício da Philco merece destaque. Os modelos, realmente, trazem recursos apropriados, com preços mais acessíveis. O sistema operacional, inclusive, é o Android TV, compatível com diversos aplicativos.